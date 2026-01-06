WearsOS: un fastidioso bug da risolvere per Google e Samsung

Come ben sapete, non tutti gli aggiornamenti riescono col buco, nella stragrande maggioranza dei casi gli update dei sistemi operativi portano con loro innovazioni tecniche, nuove funzionalità ma alle volte anche alcuni bug, nella grande parte dei casi questi ultimi restano silenti e spesso vengono corretti dalle aziende senza che gli utenti nemmeno se ne accorgano, alle volte però questi ultimi fanno più rumore di quanto ci si aspetta ed è proprio il caso di quanto sta accadendo di recente con WearOS, molti utenti sul web infatti stanno lamentando la comparsa di alcuni fastidiosi bug per quanto riguarda la gestione delle Watch Face di terze parti sui propri smartwatch sia Google che Samsung.

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Bug grafici

Nello specifico, in base alle testimonianze circolate sul web, è presente un bug che altera la gestione e la transizione delle varie Watch face soprattutto per quanto riguarda l’Always On display, nel dettaglio le transizioni risultano assolutamente poco fluide e una volta terminate, l’immagine mostrata sul display si blocca mostrando in parte elementi che normalmente dovrebbero scomparire, tale bug è comparso con l’aggiornamento alla sesta versione dell’interfaccia grafica e non è scomparso nemmeno con l’update alla versione 6.1.

Il problema è stato segnalato ormai da diverso tempo dunque quasi sicuramente Google e Samsung ne sono a conoscenza e si spera che i loro sviluppatori stiano lavorando ad una soluzione ufficiale, nel frattempo la community ha indicato delle soluzioni fai da te come riavviare il dispositivo oppure cambiare quadrante, ma nonostante tutto queste ultime non risolvono in via definitiva il problema dal momento che quest’ultimo dopo poco tempo tende a ripresentarsi, ricordiamo infatti che molto spesso alcuni bug scompaiono con il semplice riavvio del dispositivo, a quanto pare quest’ultimo invece è un pochino più ostico da gestire è dunque serve un intervento software a livello di codice da parte delle aziende.