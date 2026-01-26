Volkswagen supera Tesla: è prima nelle vendite in Europa

Il mercato europeo dell’auto elettrica sta vivendo una fase di profondo riequilibrio e, questa volta, il risultato è tutt’altro che scontato. Volkswagen ha superato Tesla nelle vendite di veicoli elettrici in Europa, conquistando il primo posto in uno dei mercati più competitivi e complessi al mondo. Un sorpasso che racconta molto più di una semplice classifica mensile.

Per anni Tesla ha dominato la scena elettrica europea, imponendo modelli iconici e un’immagine fortemente legata all’innovazione. Oggi, però, il contesto è cambiato: l’elettrico non è più una nicchia, ma un segmento maturo, dove contano prezzo, rete commerciale e varietà dell’offerta.

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La strategia Volkswagen paga

Il successo di Volkswagen non arriva per caso. Il gruppo tedesco ha costruito nel tempo una gamma elettrica estremamente articolata, capace di coprire diverse fasce di prezzo e tipologie di clienti. Dai modelli compatti pensati per la città fino alle soluzioni più spaziose per famiglie e flotte aziendali, l’offerta risulta più flessibile rispetto a quella di Tesla.

Un altro elemento chiave è la presenza capillare sul territorio europeo. Con concessionari diffusi e una forte integrazione con i programmi di incentivi locali, Volkswagen riesce a intercettare una platea più ampia, inclusi quegli utenti che si affacciano per la prima volta all’elettrico e cercano un marchio già familiare.

Anche il tema dei prezzi ha avuto un peso importante. In un periodo di incertezza economica, molti acquirenti europei stanno valutando con maggiore attenzione il rapporto qualità-prezzo, premiando modelli elettrici percepiti come più accessibili e concreti.

Tesla rallenta, ma non esce di scena

Il sorpasso di Volkswagen non significa un crollo di Tesla, ma evidenzia una fase di rallentamento. Il marchio americano continua a vendere numeri importanti, ma risente di una gamma meno diversificata e di un posizionamento che, in Europa, incontra una concorrenza sempre più aggressiva.

Inoltre, il mercato europeo ha dinamiche diverse rispetto ad altri contesti: dimensioni delle auto, infrastrutture, abitudini di guida e normative ambientali influenzano le scelte dei consumatori. In questo scenario, i produttori storici partono con un vantaggio strutturale.

Un segnale per tutto il settore

Il fatto che Volkswagen abbia superato Tesla è soprattutto un segnale di maturità del mercato elettrico europeo. Non vince più solo chi è arrivato per primo, ma chi riesce a offrire soluzioni complete, affidabili e adatte a esigenze diverse.

La competizione resta apertissima. Tesla ha ancora ampi margini di manovra, mentre Volkswagen dovrà dimostrare di saper mantenere questo vantaggio nel tempo. Di certo, però, il sorpasso segna un momento simbolico: l’auto elettrica in Europa non è più terreno esclusivo dei pionieri, ma un campo di battaglia dove i grandi gruppi tradizionali stanno tornando protagonisti.