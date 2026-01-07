Volkswagen ID. Polo 2026: ecco gli interni e bagagliaio

Per la nota società automobilistica Volkswagen, la nuova ID Polo sarà un’importantissima novità per il 2026, l’azienda effettivamente aveva promesso in passato di progettare una nuova compatta elettrica basata su interni completamente rimodernati e rivisti in chiave meno minimalista rispetto al passato per garantire agli utenti il ritorno dei tanto amati santi fisici.

A quanto pare la promessa verrà mantenuta dal momento che l’azienda ha fornito alla community un’anteprima per quanto riguarda proprio gli interni della nuova ID Polo, scopriamo insieme le novità che emergono da queste immagini.

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I render dell’interno

Osservando le immagini, possiamo notare la presenza di un volante multifunzione a due razze dietro il quale è presente un pannello con diagonale da 10,25 pollici dedicato alla strumentazione digitale, al centro invece è posizionato un ulteriore display touch da 13 pollici dedicato per l’appunto ai sistemi multimediali e di intrattenimento con un’interfaccia decisamente rivista e resa assolutamente più intuitiva.

Tornando al discorso pulsanti fisici, possiamo notare per l’appunto il grande ritorno di pulsanti separati dedicati alle funzioni di climatizzazione, luci di emergenza e tanto altro il tutto integrato in una striscia presente sotto lo schermo dedicato all’infotainment.

Le novità però non finiscono qui dal momento che esattamente tra il vano porta smartphone e i porta bicchieri e posizionato una rotella, di facilissimo accesso sia al guidatore che al passeggero, la quale consente di regolare il volume dell’audio e di selezionare sia le tracce audio che le stagioni radio.

Per quanto riguarda invece il vano dedicato al bagagliaio, la nuova ID Polo 2026 offrirà un volume di 435 l che può essere esteso ulteriormente abbassando gli schienali dei sedili posteriori ad un massimo di 1243 l, dunque trattandosi comunque di un’auto compatta i volumi offerti sono decisamente generosi e degni di nota.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per vedere le prime immagini ufficiali della vettura quando quest’ultima verrà testata su strada, sicuramente si tratta di una grandissima novità per tutti gli amanti del genere in questione.