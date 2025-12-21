Volkswagen: continua a lavorare sul nuovo B-SUV elettrico

Volkswagen si prepara a espandere la propria gamma elettrica con un nuovo B-SUV. La vettura arriverà sul mercato nell’estate del 2026 ed è stata vista solo come concept al Salone di Monaco. Ora è al centro dei lavori di sviluppo e recentemente è stata intercettata su strada in una veste quasi definitiva, senza quasi alcun camuffamento. L’ID. Cross rappresenta un passo importante per la strategia di Volkswagen, che nel 2026 presenterà anche la nuova ID. Polo, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 25.000 euro. L’intenzione dell’azienda è di puntare su modelli compatti e più economici. Ciò per rafforzare la propria presenza nel segmento delle auto elettriche e affrontare la crescente concorrenza.

Ecco cosa sappiamo sulla ID. Cross 2026 di Volkswagen

Le immagini spia diffuse confermano che il modello di produzione manterrà gran parte del design anticipato dal concept. Quest’ultimo misurava 4.156 mm in lunghezza. 1.839 mm in larghezza e 1.588 mm in altezza, con un passo di 2.601 mm. Misure che dovrebbero rimanere sostanzialmente invariate nella versione definitiva. La nuova ID. Cross utilizzerà la piattaforma MEB+, già adottata dalla ID. Polo e da altri modelli elettrici del gruppo Volkswagen. Le specifiche definitive non sono state ancora comunicate. Ma il concept era equipaggiato con un motore elettrico da 211 CV e una batteria in grado di garantire un’autonomia di circa 420 km secondo il ciclo WLTP.

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Gli interni, pur non visibili nelle foto spia, dovrebbero riflettere l’impostazione minimalista del prototipo. Ciò con un quadro strumenti digitale dietro al volante e un ampio display centrale per l’infotainment. Alcuni comandi fisici saranno comunque presenti per garantire un’interazione più immediata con le principali funzioni della vettura. Con il debutto previsto poco meno di un anno, l’ID. Cross diventa un modello chiave per i piani futuri di Volkswagen. Ciò sia in termini di immagine sia di strategia commerciale. L’evoluzione del progetto offrirà un’indicazione concreta su come l’azienda intenda coniugare design, tecnologia e accessibilità nei suoi prossimi modelli a zero emissioni.