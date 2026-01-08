Vodafone START a 9,95€ al mese: giga e 5G senza pensieri!

Se stai pensando di cambiare offerta mobile, Vodafone ha appena lanciato qualcosa che potrebbe catturare l’attenzione: l’offerta START. Al costo di 9,95 euro al mese, con un piccolo costo di attivazione di 10 euro e spedizione della SIM inclusa, promette di rendere la vita digitale un po’ più semplice e senza sorprese.

Naviga e chiama con Vodafone START: 9,95€ e 150 Giga inclusi

Il pacchetto è chiaro e diretto: 150 Giga per navigare, minuti illimitati e 200 SMS, più 32 Giga extra da usare in Europa, Svizzera e Regno Unito. Insomma, non dovrai più preoccuparti di controllare ogni giorno quanto traffico dati ti rimane, nemmeno quando sei in viaggio. E se sei tra quelli che adorano lo streaming o le videochiamate infinite, la rete 5G di Vodafone, tra le più veloci d’Italia secondo Ookla, Opensignal e nPerf, ti permetterà di farlo senza intoppi.

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Un dettaglio interessante riguarda la scelta tra SIM fisica o eSIM: se il tuo smartphone è compatibile, puoi passare completamente online senza dover aspettare la consegna di una scheda. In più, con l’addebito automatico, non dovrai più pensare a ricariche o rischiare di restare senza credito: appena il saldo scende sotto i 5 euro, Vodafone ricarica automaticamente 5 euro, così sei sempre operativo.

Altra chicca pensata per chi viaggia spesso: quei 32 Giga extra in UE non sono solo per rispettare il regolamento di roaming europeo, ma sono un bonus incluso nell’offerta, utilizzabili anche in Svizzera e Regno Unito. Turchia, Albania o San Marino? Qui valgono le tariffe estere, quindi meglio tenerlo a mente, ma per la maggior parte dei viaggi europei sei coperto.

Vodafone non dimentica nemmeno chi vuole sicurezza e continuità: con 48 ore di continuità di servizio, puoi continuare a chiamare e navigare anche se il credito finisce, e la segreteria telefonica con recall ti aiuta a sapere chi ti ha cercato e quando è il momento migliore per richiamare.

In pratica, con START Vodafone prova a combinare rete veloce, gigabyte generosi e un po’ di comodità smart. Non è un’offerta rivoluzionaria, ma pensata per chi vuole navigare, chiamare e viaggiare senza pensieri, con qualche funzione intelligente che semplifica la vita digitale senza complicarla.