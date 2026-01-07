Vodafone: il 5G arriva con tre offerte piene di GIGA nel 2026

Vodafone continua a puntare su una strategia chiara: offrire soluzioni differenziate, capaci di rispondere a bisogni specifici senza costringere tutti verso un’unica formula. Le offerte attualmente disponibili coprono infatti profili di utilizzo molto diversi, spaziando da chi cerca un buon compromesso tra prezzo e dati a chi vuole il massimo senza restrizioni.

Tra le varie proposte, tre offerte rappresentano in modo efficace l’approccio dell’operatore rosso al 5G.

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Vodafone Start per un equilibrio ben calibrato

Vodafone Start è pensata per chi desidera una tariffa completa senza salire troppo con la spesa mensile. L’offerta include minuti illimitati verso tutti, sms in numero adeguato e 150 gb di traffico dati mensile in 5g alla massima velocità. Il prezzo è fissato a 9,95 euro al mese, collocandosi in una fascia molto competitiva per quantità di dati e qualità della rete.

Questa soluzione si rivolge a chi utilizza lo smartphone in modo intenso ma vuole mantenere sotto controllo il costo fisso, senza rinunciare alle prestazioni del 5G.

Vodafone Pro per chi consuma molti giga

Salendo di livello, Vodafone Pro amplia in modo significativo la dotazione dati. . Il canone è di 11,95 euro al mese, una cifra che riflette l’orientamento verso chi utilizza frequentemente streaming, hotspot e servizi cloud.

Vodafone Pro si posiziona come una soluzione adatta a chi vive lo smartphone come strumento centrale, anche fuori casa, e ha bisogno di un margine dati molto ampio.

Vodafone Ultra senza compromessi

Per chi non vuole limiti, Vodafone Ultra rappresenta la proposta più completa. L’offerta include minuti illimitati, 200 sms e traffico dati illimitato in 5g, senza soglie mensili. Il prezzo è di 19,95 euro al mese e riflette un posizionamento premium, pensato per chi pretende il massimo dalla rete Vodafone in ogni contesto.