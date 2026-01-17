Vivo X300 Ultra avrà un sensore multispettrale avanzato

Il Vivo X300 Ultra resta ancora distante dal debutto ufficiale, almeno per quanto riguarda il mercato internazionale, ma le indiscrezioni continuano a delineare un profilo sempre più ambizioso. In patria si parla di un possibile lancio a marzo, mentre fuori dalla Cina i tempi restano incerti. Nel frattempo, nuovi dettagli sul comparto fotografico rafforzano l’idea di uno smartphone pensato per spingersi oltre gli standard attuali.

Certificazione e segnali di espansione globale

Nelle ultime ore è emersa una nuova certificazione in Indonesia presso l’ente TKDN, dove il dispositivo è stato individuato con il codice modello V2562. Un riferimento che circola già dalla fine dello scorso anno e che viene associato proprio al Vivo X300 Ultra. Come spesso accade, la certificazione non fornisce indicazioni tecniche, ma conferma l’intenzione di Vivo di portare il modello anche al di fuori del mercato cinese.

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Il vero protagonista è il sensore multispettrale

Le informazioni più interessanti arrivano però dal leaker Digital Chat Station, che torna a parlare del modulo fotografico. Al centro delle indiscrezioni ci sarebbe una fotocamera ausiliaria multispettrale custom, pensata per affiancare i sensori principali.

Questo sensore avrebbe una risoluzione di circa 5 MP, ma il dato numerico conta relativamente. Secondo la fonte, si tratterebbe del sensore multispettrale più avanzato mai utilizzato da Vivo, sia per dimensioni sia per numero di canali cromatici. Il suo compito sarebbe quello di migliorare la resa dei colori, con benefici evidenti sul tono della pelle, sul bilanciamento del bianco e sulla coerenza cromatica tra le diverse fotocamere, anche in condizioni di luce complesse.

Un sensore di questo tipo può inoltre incidere positivamente su HDR e fotografia notturna, riducendo le discrepanze tra gli scatti provenienti da ottiche diverse.

Un comparto fotografico senza compromessi

Il resto della dotazione fotografica si preannuncia altrettanto importante. La fotocamera principale dovrebbe essere da 200 MP basata su sensore Sony LYT-901, affiancata da una ultra-grandangolare da 50 MP con Sony LYT-828 e da una tele da 200 MP con sensore Samsung HPB. La fotocamera frontale resterebbe da 50 MP.

Nel complesso, si arriverebbe a 505 MP complessivi, con l’ulteriore possibilità che la tele integri uno zoom ottico continuo, una soluzione ancora rara nel mondo smartphone. Se confermate, queste scelte renderebbero il Vivo X300 Ultra uno dei camera phone più completi mai visti.