Vivo V70 e V70 Elite in arrivo a febbraio, ecco cosa sappiamo

L’azienda tech Vivo ha presentato relativamente da poco tempo la sua serie di smartphone Vivo V60. Nonostante questo, sembra che arriverà fra non molto tempo la serie successiva, ovvero Vivo V70. Sembrano essere confermati almeno due modelli, che arriveranno sul mercato con il nome di Vivo V70 e Vivo V70 Elite. In queste ultime ore, in particolare, è emerso un leaks che ha rivelato la presunta data della presentazione ufficiale e alcune delle probabili caratteristiche tecniche.

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Vivo sta per annunciare i nuovi Vivo V70 e Vivo V70 Elite, ecco cosa sappiamo

A quanto pare vedremo arrivare molto presto sul mercato mobile una nuova serie di smartphone del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, si tratta dei nuovi Vivo V70 e Vivo V70 Elite. In queste ore, in particolare, il leaker del settore Yogesh Brar ha rivelato alcuni dettagli di rilievo sulla propria pagina del social network X.

Secondo quanto rivelato dal leaker, la nuova serie di punta dell’azienda sarà annunciata durante il mese di febbraio 2026. Questo va così a contrastare quanto era emerso in rete fino ad ora, dato che si parlava di un probabile debutto per il mese di gennaio 2026. Oltre a questo, il leaker ha rivelato anche alcuni dettagli tecnici, in particolare sulle prestazioni.

A quanto pare, entrambi i nuovi smartphone dell’azienda dovrebbero essere alimentati dai processori di casa Qualcomm. Il modello Vivo V70, in particolare, dovrebbe poter contare sulla presenza del soc Snapdragon 7 Gen 4. Per quanto riguarda il secondo modello, ovvero Vivo V70 Elite, dovrebbe essere alimentato da un processore più potente, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 3. Il leaker ha poi rivelato che il comparto fotografico sarà realizzato in collaborazione con il colosso Zeiss. Per quanto riguarda il software che troveremo a bordo, invece, ci dovrebbe essere il sistema operativo Android 16 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la OriginOS in versione 6.