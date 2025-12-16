Vivo S50 Pro Mini, debutta in Cina il nuovo top di gamma compatto

Il produttore tech Vivo ha da poco presentato per il mercato cinese un nuovo smartphone piuttosto interessante. Ci stiamo riferendo al nuovo Vivo S50 Pro Mini, il nuovo smartphone del marchio che si distingue per le sue dimensioni più contenute. Il tutto senza però rinunciare alle performance, dato che la scheda tecnica è di alto livello. Vediamo qui di seguito il resto delle sue peculiarità.

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Vivo S50 Pro Mini, ufficiale il nuovo smartphone top di gamma compatto di Vivo

Vivo S50 Pro Mini è il nuovo smartphone compatto del noto produttore tech ad essere stato annunciato per il mercato cinese. Come già accennato in apertura, la sua peculiarità sta nelle sue dimensioni piuttosto contenute rispetto agli altri smartphone dell’azienda. Il display ha infatti una diagonale pari a 6.31 pollici, una diagonale contenuta se si pensa agli smartphone attualmente presenti sul mercato mobile.

Il pannello ha poi una risoluzione pari a risoluzione 2.640 x 1.216 pixel, ha una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz, una luminosità di picco di 5.000 nit ed ha anche il PWM dimming 4.320 Hz. Le dimensioni complessive sono pari a 150,83 x 71,76 x 8,1 mm, con un peso pari a 192 grammi. Nonostante le dimensioni, lo smartphone vanta comunque la presenza di una batteria molto ampia con una capienza pari a 6500 mah. Sono inoltre presenti anche il supporto alla ricarica rapida fino a 90 watt via cavo e anche il supporto alla ricarica wireless da 40 watt.

Dal punto di vista prestazionale, ci troviamo di fronte ad un vero top di gamma. Il processore montato a bordo è lo Snapdragon 8 Gen 5, con processo produttivo a 3 nm. Quest’ultimo viene poi supportato da diversi tagli di memoria, comprendenti 12 o 16 GB di RAM LPDDR5Xe 256 o 512 GB di storage interno UFS 4.1.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo Vivo S50 Pro Mini sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 450 euro.