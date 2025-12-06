Vivo S50, l’azienda conferma il design e le colorazioni

Il produttore tech Vivo annuncerà nel corso di questo mese la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Si tratta della serie Vivo S50, che sarà composta da almeno due modelli, tra cui anche il nuovo top compatto Vivo S50 Pro Mini. Ancora non sappiamo con esattezza la data della presentazione ufficiale. L’azienda ha però confermato da poco le colorazioni che saranno disponibili al momento del debutto.

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Vivo S50, l’azienda tech conferma le colorazioni ufficiali al debutto

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha confermato ufficialmente le colorazioni della prossima serie top di gamma Vivo S50. L’azienda ha infatti pubblicato in rete alcune immagini teaser ufficiali con le colorazioni. Una di queste sarà quella denominata Confession White. La backcover avrà infatti una tonalità bianca. In alto a sinistra sarà presente il modulo fotografico, anch’esso bianco, leggermente rialzato rispetto alla backcover. Al suo interno troveranno posto tre sensori fotografici più un piccolo flash LED.

La nuova serie di smartphone top di gamma del produttore tech Vivo sarà però proposta in altre tre colorazioni. Queste si chiameranno rispettivamente Inspiration Purple, Gentle Blue e Space Black. Insomma, dal punto di vista estetico questa serie stupirà con le sue colorazioni uniche. Rimangono quindi pochi giorni ormai all’annuncio ufficiale da parte dell’azienda dei suoi nuovi smartphone. Nel frattempo, vi riportiamo qui di seguito le presunte specifiche tecniche del modello base, il prossimo Vivo S50.