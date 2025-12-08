Vivo S50 e S50 Pro Mini, debutto previsto per il 15 dicembre

Manca ormai poco tempo all’arrivo ufficiale sul mercato della prossima serie di smartphone di punta del produttore tech Vivo. Ci stiamo riferendo alla prossima serie denominata Vivo S50. Ora, però, l’azienda ha finalmente rivelato la data del debutto ufficiale di questi smartphone tramite una nuova immagine teaser ufficiale.

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Vivo S50, l’azienda conferma ufficialmente la data del debutto sul mercato

Il produttore tech Vivo ha da poco confermato la data della presentazione ufficiale dei suoi nuovi smartphone. Come già accennato in apertura, si tratta della nuova serie che sarà chiamata Vivo S50. In queste ore, infatti, l’azienda ha pubblicato una nuova immagine teaser. Stando a quanto riportato sull’immagine in questione, l’azienda terrà l’evento di presentazione ufficiale durante la giornata del prosimo 15 dicembre 2025 alle ore 19:00.

Mancano quindi ormai pochi giorni al debutto ufficiale sul mercato. In queste ultime settimane sono emerse numerose informazioni su questi nuovi device. Uno di questi sarà il modello base Vivo S50. Quest’ultimo potrà vantare la presenza di un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.59 pollici. La risoluzione sarà pari a 1.5K e ci sarà anche una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, questo device sarà alimentato dal soc Snapdragon 8s Gen 3 e a supporto ci saranno diversi tagli di memoria, comprendenti anche fino a ben 16 GB di memoria RAM.

Una novità di questa serie sarà il modello compatto, ovvero il prossimo Vivo S50 Pro Mini. Quest’ultimo sarà caratterizzato da un display con una diagonale piuttosto contenuta pari a 6.31 pollici. A muovere il tutto, su questo modello sarà presente l’inedito soc di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 5. In accoppiata ci saranno memoria RAM LPDDR5X e storage interno ultra veloce UFS 4.1.

Insomma, non ci resta che attendere l’evento di presentazione del prossimo 15 dicembre 2025 per scoprire questi nuovi smartphone top di gamma.