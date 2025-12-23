Vince Zampella scompare prematuramente: lutto per il settore gaming

Nell’evoluzione degli sparatutto, il nome di Vince Zampella è emerso come spartiacque. La sua scomparsa improvvisa priva l’industria gaming di una delle menti più influenti degli ultimi vent’anni. La notizia, confermata da NBC Los Angeles, parla di un impatto contro una barriera di cemento in seguito ad un’incidente d’auto sulle montagne di San Gabriel, in California. Zampella è stato un architetto del gameplay moderno, capace di anticipare le abitudini dei giocatori e trasformarle in standard industriali. Un approccio che affonda le radici nei primi anni Duemila, quando lavorò a Medal of Honor: Allied Assault prima di fondare Infinity Ward.

Scompare Vince Zampella: lutto per il gaming

La sua storia è stata ricca di successi. Con la nascita di Call of Duty nel 2003, Zampella ha posto le basi di un franchise pronto a dominare il mercato. Sotto la sua guida creativa sono arrivati titoli come Call of Duty 4: Modern Warfare. E anche Modern Warfare 2. La frattura con Activision nel 2010 segnò l’inizio di una nuova fase. Insieme a Jason West, Zampella fondò Respawn Entertainment. Tornando a collaborare con Electronic Arts. Qui nacquero Titanfall e Titanfall 2, esperimenti riusciti di innovazione meccanica, capaci di fondere mobilità avanzata in un’unica esperienza fluida.

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Il vero fenomeno globale arrivò però con Apex Legends, battle royale free-to-play che in poche settimane raggiunse milioni di giocatori. In parallelo, Respawn dimostrò solidità anche sul fronte narrativo con i capitoli single player di Star Wars Jedi, ampliando ulteriormente l’eredità creativa di Zampella.

Negli ultimi anni, EA gli affidò una sfida cruciale: ricostruire Battlefield dopo il passo falso di Battlefield 2042. Il risultato, Battlefield 6, ha registrato il miglior debutto commerciale della serie. Superando i 7 milioni di copie vendute e ristabilendo il rapporto con una community in crisi di fiducia. Mentre il futuro dei progetti in corso resta aperto, una certezza rimane: l’impatto di Vince Zampella sul settore gaming è ormai strutturale.