Very Mobile spinge sul low cost: 200 Giga a 6,99 euro

Nel mercato sempre più affollato della telefonia mobile italiana, Very Mobile torna a farsi notare con una proposta che punta dritta al cuore degli utenti attenti alla spesa ma poco disposti a rinunciare a un ampio pacchetto dati. L’operatore, controllato dal gruppo Wind Tre, ha lanciato una nuova offerta dedicata alla portabilità del numero. Essa pregede 200GB di traffico internet, minuti e SMS illimitati al prezzo di 6,99 euro al mese, con la promessa di mantenerlo invariato nel tempo.

L’offerta è riservata a chi proviene da determinati operatori, tra cui Iliad, CoopVoce e PosteMobile, e include anche un mese iniziale omaggio, rendendo l’ingresso ancora più conveniente. SIM fisica ed eSIM sono entrambe gratuite, mentre il costo di attivazione viene fortemente ridotto rispetto allo standard. La navigazione è disponibile anche in 5G, laddove copertura e dispositivo lo consentano, con una velocità fino a 30 Mbps. Ciò garantisce quindi un’esperienza stabile nell’uso quotidiano, dallo streaming ai social, passando per la navigazione e la messaggistica.

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Trasparenza, controllo della spesa e semplicità: la strategia Very Mobile oltre il prezzo

Al di là del costo mensile, Very Mobile costruisce la propria proposta su un modello che fa della semplicità uno dei suoi punti di forza. Non sono previsti vincoli di durata, penali di recesso o costi nascosti. Un aspetto che negli anni ha contribuito a rafforzare la fiducia verso i brand low cost. In caso di esaurimento dei Giga inclusi, la connessione dati viene bloccata automaticamente, evitando addebiti imprevisti e lasciando all’utente il pieno controllo della spesa.

Il piano include anche il roaming in Unione Europea, con un quantitativo di Giga dedicati e senza costi aggiuntivi, rendendolo adatto anche a chi viaggia con una certa frequenza. Restano attivi servizi utili come hotspot, segreteria e avvisi di chiamata. Invece quelli a pagamento vengono disattivati di default per ridurre il rischio di attivazioni indesiderate. L’intera gestione dell’offerta passa dall’app ufficiale, che consente di monitorare consumi, rinnovare il piano o attivare la ricarica automatica in pochi passaggi.

L’attivazione può avvenire completamente online, tramite identificazione digitale, oppure nei negozi fisici presenti sul territorio. In un mercato dove le differenze tra le offerte si assottigliano sempre di più, Very Mobile sceglie di puntare su un equilibrio tra prezzo aggressivo, chiarezza contrattuale e una dotazione di Giga che risponde alle esigenze di un’utenza sempre più connessa.