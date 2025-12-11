Very Mobile presenta la nuova promo con 200 giga in 5G e primo mese gratis

La nuova promo di Very Mobile si posiziona tra le offerte più competitive della fascia economica, unendo una soglia dati ampia a un costo mensile contenuto. Per quanto riguarda i contenuti al suo interno, l’offerta propone minuti illimitati, SMS illimitati e 200 giga al mese con accesso al 5G incluso, al prezzo fisso di 6,99 euro mensili per sempre.

L’ingresso è pensato per essere immediato e con un impatto economico minimo: l’attivazione costa 0,99 euro, da pagare una sola volta. Il primo mese è completamente in omaggio, un incentivo utile per valutare l’esperienza Very Mobile senza sostenere alcun costo iniziale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La promo può essere attivata da tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non sono previste limitazioni, e la portabilità del numero è possibile da qualsiasi gestore. L’approccio rispecchia la filosofia Very Mobile, orientata alla semplicità e all’assenza di vincoli.

SPID, eSIM e SIM fisica: attivazione alla portata di tutti, Very Mobile è amatissimo tra i provider

Per quanto riguarda la procedura, l’attivazione può avvenire anche tramite SPID, metodo che velocizza il riconoscimento e permette di completare la richiesta in pochi minuti. Chi preferisce un ingresso immediato può scegliere la eSIM, disponibile accanto alla tradizionale SIM fisica. La presenza della eSIM rappresenta un vantaggio concreto, soprattutto per chi utilizza smartphone compatibili e desidera evitare tempi di consegna.

La navigazione in 5G è inclusa, a condizione di utilizzare un dispositivo compatibile e di trovarsi in un’area coperta dalla rete Very Mobile. Minuti e SMS illimitati rispettano le condizioni d’uso previste dal gestore, mantenendo la struttura chiara tipica dell’operatore.

Nel complesso, la promo da 6,99 euro si distingue per la soglia dati elevata, l’ingresso quasi gratuito, la disponibilità del 5G e la libertà totale di attivazione. Un profilo adatto a un utilizzo ampio dello smartphone, costruito su costi certi e sulla flessibilità dei metodi di attivazione. A voi la scelta!