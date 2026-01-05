Very Mobile: il 2026 parte con 200 giga in 5G a prezzo fisso

Nel segno dello scorso anno, ecco anche nel 2026 offerte mobili che puntano su quantità elevate di dati e costi stabili. Very Mobile consolida il proprio posizionamento con una proposta pensata per un pubblico ampio. L’obiettivo è chiaro: offrire una soluzione semplice, accessibile e priva di vincoli legati alla provenienza, mantenendo un prezzo competitivo nel tempo.

La promozione attualmente disponibile si rivolge a chi utilizza lo smartphone come principale strumento di connessione, senza voler rinunciare al 5G e a una dotazione dati generosa.

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Una tariffa costruita sui giga

Il cuore dell’offerta Very Mobile è rappresentato da 200 gb di traffico dati mensile con 5g incluso gratuitamente. Una soglia che consente un utilizzo intenso dello smartphone, dallo streaming video alla navigazione continua, passando per lavoro in mobilità e hotspot occasionale.

A completare il pacchetto sono inclusi minuti illimitati verso tutti i gestori e sms senza limiti, secondo le condizioni d’uso previste. La struttura dell’offerta resta lineare e facilmente comprensibile, senza servizi opzionali obbligatori o meccanismi aggiuntivi da attivare.

Il prezzo è fissato a 6,99 euro al mese per sempre, un elemento che rafforza l’idea di stabilità e trasparenza, particolarmente apprezzata da chi vuole evitare aumenti nel tempo.

Primo mese incluso e costi iniziali contenuti

Un aspetto che rende la promo ancora più interessante è il primo mese in omaggio, che consente di iniziare a utilizzare il servizio senza sostenere subito il costo del canone mensile. L’attivazione prevede un costo di 0,99 euro una tantum, da pagare solo la prima volta.

Questa combinazione riduce in modo significativo la spesa iniziale e rende l’ingresso in Very Mobile particolarmente semplice anche per chi sta valutando un cambio operatore senza impegni elevati.

Attivazione flessibile e nessuna distinzione di provenienza

L’offerta è disponibile per utenti provenienti da tutti i gestori, senza alcuna distinzione. Non sono previste limitazioni legate alla portabilità o a specifiche categorie di clienti, rendendo la promo accessibile a chiunque desideri cambiare tariffa.

L’attivazione può avvenire anche tramite spid, con una procedura completamente digitale. È inoltre possibile scegliere tra sim fisica tradizionale ed esim, per chi preferisce un’attivazione più rapida senza attendere la consegna a casa.