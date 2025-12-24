Very Mobile e l’offerta 150 Giga: cosa include davvero

L’offerta Very 5,99 di Very Mobile punta su semplicità, costi certi e assenza di sorprese. A 5,99 euro al mese, per sempre, gli utenti ottengono 150 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati verso tutti, senza vincoli di durata né penali di disattivazione. La promozione è rivolta in particolare a chi proviene da operatori come Iliad, CoopVoce e PosteMobile, con SIM ed eSIM gratuite, spedizione senza costi e attivazione completamente online oppure nei punti vendita fisici.

Dal punto di vista tecnico, l’offerta include l’accesso alla rete 5G, laddove disponibile, con una velocità fino a 30 Mbps, sufficiente per un utilizzo quotidiano fatto di streaming, social, navigazione e hotspot. In caso di esaurimento dei Giga, la navigazione viene bloccata automaticamente per evitare costi extra. Il rinnovo anticipato è sempre possibile tramite app, mantenendo invariato il prezzo mensile. Anche il roaming in Unione Europea è incluso, con 7,6 Giga dedicati e minuti e SMS senza costi aggiuntivi, nel rispetto delle normative vigenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Perché Very Mobile punta tutto su prezzo fisso e zero sorprese

Very Mobile sottolinea alcuni elementi chiave del proprio modello, quali servizi a pagamento bloccati di default, cambio offerta gratuito direttamente dall’app, hotspot sempre incluso e possibilità di ricarica automatica per evitare dimenticanze. La gestione dell’offerta è pensata per essere completamente digitale, con un’app che consente di controllare consumi, rinnovi e servizi attivi in pochi tocchi. Tutto ruota attorno a un concetto preciso: pagare solo ciò che è incluso, senza scatti alla risposta, costi nascosti o addebiti imprevisti.

La proposta Very 150 Giga non è solo una questione di prezzo aggressivo, ma rappresenta una risposta diretta a un mercato sempre più sensibile alla trasparenza. Molti utenti, infatti, cercano offerte chiare, senza promozioni temporanee destinate a salire dopo pochi mesi. Il “per sempre” diventa così un elemento fondamentale nella comunicazione di Very Mobile

Un altro aspetto rilevante è la copertura. L’operatore dichiara di raggiungere il 99,7% della popolazione in 4G e una copertura 5G in costante espansione, sfruttando tecnologie come il DSS e il 5G TDD. Ciò consente di garantire continuità di servizio anche a chi utilizza smartphone non di ultima generazione, che continueranno a navigare senza problemi in 4G. L’offerta risulta quindi adatta sia a utenti giovani e digitalizzati sia a chi cerca semplicemente una soluzione affidabile per chiamare e navigare senza pensieri. Infine, la totale assenza di vincoli contrattuali rafforza ulteriormente la percezione di libertà. L’utente può restare solo se soddisfatto, senza costi di uscita