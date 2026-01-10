Very Mobile, arrivano nuove offerte con 350 giga

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha aggiornato il suo catalogo. In particolare, a partire dalla giornata dell’8 gennaio 2026 è stata resa disponibile una nuova offerta davvero sorprendente. Si tratta dell’offerta denominata Very 8,99, proposta sia in una versione per chi attiva un nuovo numero telefonico sia in una versione per chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. La cosa più sorprendente è il traffico dati messo a disposizione, pari a ben 350 GB.

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Very Mobile spiazza gli utenti, arriva l’offerta Very 8,99 con 350 giga per navigare

L’operatore virtuale Very Mobile ha reso disponibile una nuova offerta davvero sensazionale. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata Very 8,99. La sua particolarità risiede senz’altro nel bundle messo a disposizione degli utenti. Ogni mese, infatti, sarà possibile utilizzare addirittura 350 GB di traffico dati. Questi giga saranno validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Si potrà navigare ad una velocità massima pari a 2 gbps in download e fino a 200 mbps in upload.

Il resto del bundle è poi ricco, come da tradizione dell’operatore. L’offerta include infatti minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da poter inviare verso tutti i numeri. In roaming nei paesi dell’Unione Europea si potranno poi utilizzare fino a 13,40 GB per navigare. Tutto questo si potrà avere ad un costo molto contenuto di soli 8,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile all’attivazione sia per chi attiva un nuovo numero sia per chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui i seguenti:

Iliad, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, 1Mobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.