Very Mobile, arriva Very 4,99 150 Giga in Edizione Limitata

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile stupisce ancora una volta. In queste ultime ore e solo per pochi giorni sarà possibile attivare la super offerta mobile denominata Very 4,99 150 Giga in Edizione Limitata. Si tratta di una proposta davvero eccezionale e gli utenti potranno anche usufruire di ben due mesi di rinnovo totalmente gratuiti e del costo di attivazione azzerato.

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Very Mobile stupisce ancora, arriva l’offerta Very 4,99 150 Giga in Edizione Limitata

Very 4,99 150 Giga in Edizione Limitata è la nuova proposta dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, questa offerta è stata resa disponibile da poco e lo rimarrà per pochi giorni. Secondo quanto riportato in rete, infatti, l’offerta sarà disponibile all’attivazione soltanto fino alla giornata del prossimo 19 gennaio 2026. Non è comunque da escludere che l’operatore possa prorogare la sua disponibilità.

Nello specifico, con l’offerta Very 4,99 150 Giga in Edizione Limitata gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Si potrà tuttavia navigare ad una velocità massima pari a 30 mbps. Oltre a questo, l’offerta mette a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri.

Come suggerisce anche il nome, per avere questa offerta gli utenti dovranno sostenere una spesa molto bassa pari a soli 4,99 euro al mese. L’operatore ha però deciso di stupire ulteriormente gli utenti. In particolare, chi attiverà l’offerta potrà usufruire di ben due mesi di rinnovo totalmente gratuiti. Come da tradizione dell’operatore, è stato azzerato anche il costo di attivazione. L’offerta in questione è però operator attack, quindi è attivabile da chi richiederà la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori:

Iliad, CoopVoce, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova e WithU.