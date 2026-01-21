Very e l’offerta 300 Giga: velocità, semplicità e strategia

Very Mobile torna a far parlare di sé con una proposta pensata per chi cerca tanta connettività senza sorprese in bolletta. L’offerta da 300 Giga in 5G, abbinata a minuti illimitati e SMS inclusi, viene proposta a 7,99 euro al mese “per sempre”. Parliamo quindi di una formula che punta a rafforzare la fiducia degli utenti e a differenziarsi in un mercato sempre più competitivo. La scelta di mantenere il prezzo stabile nel tempo rappresenta un elemento chiave della strategia dell’operatore, il quale da anni costruisce la propria identità su semplicità contrattuale e assenza di costi nascosti.

Dal punto di vista tecnico, l’abilitazione al 5G full speed consente di raggiungere velocità teoriche fino a 2Gbps, a patto di disporre di uno smartphone compatibile e di trovarsi in un’area coperta. Questo aspetto rende l’offerta interessante non solo per l’uso quotidiano sullo smartphone, ma anche per chi sfrutta l’hotspot come alternativa temporanea alla linea fissa. L’inclusione di 12GB in roaming europeo amplia ulteriormente l’attrazione per chi viaggia spesso e non vuole rinunciare alla connessione fuori dall’Italia.

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Un altro elemento rilevante è la possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, semplificando l’attivazione per chi preferisce una soluzione completamente digitale. L’attivazione online tramite SPID o CIE riduce i tempi di attesa e rende il tutto più rapido. Invece, la spedizione gratuita della SIM fisica elimina ulteriori costi iniziali.

Very e l’esperienza utente: controllo dei costi e servizi inclusi

Oltre ai numeri sull’offerta, Very punta molto sulla gestione consapevole dei consumi. Il blocco automatico della navigazione al termine dei Giga inclusi evita addebiti imprevisti. Così facendo l’utente può decidere autonomamente di rinnovare manualmente l’offerta tramite app. Tale approccio riduce il rischio di spese extra e rafforza la percezione di trasparenza, un fattore sempre più apprezzato dai consumatori.

Anche i servizi accessori giocano un ruolo importante. Funzioni come hotspot, “Ti ho cercato”, RingMe e Wi-Fi Calling ampliano le possibilità d’uso quotidiano senza costi aggiuntivi. In più, il blocco dei servizi premium a pagamento tutela gli utenti da attivazioni involontarie, una problematica che in passato ha generato numerose polemiche. La possibilità di cambiare offerta senza penali e senza costi extra rappresenta un ulteriore incentivo alla flessibilità.

Dal punto di vista della copertura, Very dichiara di raggiungere quasi la totalità della popolazione in 4G e una percentuale sempre più ampia in 5G. Insomma, in un contesto in cui streaming, lavoro da remoto e gaming online sono diventati abitudini quotidiane, la qualità della rete resta uno dei principali criteri di scelta per gli utenti. Con questa offerta, Very prova così a posizionarsi come una soluzione completa, capace di unire prezzo competitivo, servizi inclusi e un’infrastruttura tecnologica in costante espansione.