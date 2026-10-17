Vaquita marina, il Messico taglia dell’86% l’area protetta

Il governo del Messico ha ridotto dell’86% l’area protetta destinata alla vaquita marina, il piccolo cetaceo che vive soltanto nell’Alto Golfo di California e che oggi si trova a un passo dall’estinzione. Con la motivazione di tutelare il benessere delle comunità locali, i ministeri dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, dell’Ambiente e delle Risorse naturali e della Marina hanno firmato un accordo che allarga le zone di mare in cui è consentito l’uso delle reti da posta e delle reti a imbrocco. Sono proprio questi attrezzi da pesca a rappresentare la minaccia principale per la specie, e le organizzazioni ambientaliste parlano senza mezzi termini di un grave passo indietro negli sforzi per salvare uno degli animali più a rischio del pianeta.

Il nuovo provvedimento è stato pubblicato nel Diario Oficial de la Federación, la gazzetta ufficiale messicana, e prende il posto delle regole in vigore dal 2020. Quel quadro normativo vietava la pesca su circa 11.106 chilometri quadrati per proteggere la vaquita marina. Adesso la superficie tutelata scende ad appena 1.562 chilometri quadrati, il che significa che circa 9.544 chilometri quadrati di acque tra Baja California e Sonora restano liberi da vincoli. Con la modifica già operativa i pescatori artigianali e commerciali della zona, purché in possesso di permessi e licenze, potranno calare le reti da posta fuori dal nuovo perimetro.

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Vaquita marina: cosa cambia nelle acque del Golfo di California

L’accordo non si limita a ridisegnare i confini. Crea anche un canale di transito largo circa 350 metri che attraversa la cosiddetta area a tolleranza zero, dove fino a ieri erano vietate sia la pesca sia la navigazione. Viene inoltre istituita una zona di sfruttamento speciale in cui sarà proibito pescare in immersione libera o con respiratore alimentato da compressore. Il periodo di divieto della pesca notturna, invece, si accorcia di tre ore.

Per far rispettare le nuove disposizioni tutte le imbarcazioni minori che operano nel nord del Golfo di California dovranno avere a bordo un sistema di monitoraggio installato e funzionante, che non possa essere manomesso né alterato. Lo stesso obbligo vale per le imbarcazioni più grandi autorizzate a navigare dentro l’Area di divieto delle reti da posta. Nel caso dei mezzi minori l’installazione spetterà alla Commissione nazionale di acquacoltura e pesca insieme alla Segreteria della Marina (Semar). Le due istituzioni avranno al massimo 12 mesi di tempo, calcolati però “a partire dalla relativa autorizzazione di bilancio”.

Il governo difende la scelta, gli esperti lanciano l’allarme

La presidente Claudia Sheinbaum ha spiegato che la revisione era necessaria per garantire il benessere della popolazione. Secondo la presidente le famiglie che vivono di pesca subiscono di continuo i periodi di fermo, con conseguenze sulla loro qualità di vita. “L’obiettivo è proteggere la vaquita, ma anche che la gente possa vivere. Parliamo di persone che abitano lì da generazioni e che non sono quelle che hanno causato il calo della popolazione della vaquita”, ha aggiunto.

Il documento ufficiale sostiene che la decisione poggia su un’analisi dell’area che ha considerato i punti degli avvistamenti storici, i rapporti e le proposte del Comitato internazionale per il recupero della vaquita (CIRVA), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate (CITES) e le opinioni del settore della pesca. Il ministero dell’Ambiente (Semarnat) ha annunciato anche la nascita di un Comitato di esperti in tecnologie di pesca (ECOFT), pensato per sviluppare, sperimentare e insegnare metodi di cattura sicuri per la biodiversità marina ed economicamente sostenibili per le comunità.

Le stime scientifiche più recenti parlano di circa 10 vaquite ancora in vita, contro i 600 esemplari contati nel 1997. Specialisti e associazioni ambientaliste avvertono che le nuove norme aumentano in modo considerevole il rischio di estinzione nell’immediato futuro. “Quando restano solo poche vaquite è indignante che il governo smantelli la loro protezione invece di raddoppiare gli sforzi per salvare queste piccole focene. È straziante. Se la decisione non verrà ribaltata la vaquita quasi certamente scomparirà, ed è un’estinzione che si poteva evitare”, ha dichiarato Alejandro Olivera, rappresentante in Messico del Center for Biological Diversity.

Il ministero dell’Ambiente assicura di restare impegnato nella tutela della vaquita marina e ha anticipato che il prossimo anno partirà una nuova campagna di monitoraggio acustico e visivo della specie, condotta insieme alle comunità dell’Alto Golfo di California, alla Commissione nazionale delle aree naturali protette (Conanp) e alle organizzazioni Sea Shepherd Conservation Society e Pronatura Noroeste. Per gli esperti però queste misure sono insufficienti e poco efficaci. “Le nuove regole del Messico accelereranno l’estinzione della vaquita. Vanno nella direzione opposta a ciò che servirebbe per salvare una specie in pericolo critico. Il Messico deve fare marcia indietro e rafforzare la sorveglianza in mare”, ha affermato DJ Schubert, biologo senior della fauna selvatica dell’Animal Welfare Institute.

Fonte: TecnoAndroid