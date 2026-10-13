Vaccino HPV, possibile legame con meno parti prematuri

Il vaccino HPV potrebbe avere un effetto positivo che va ben oltre il bersaglio per cui è stato progettato. Nuovi risultati indicano infatti che la vaccinazione contro il papillomavirus umano sarebbe legata a tassi più bassi di parti prematuri, un beneficio che nessuno metteva al primo posto quando si parlava di questa profilassi. Il condizionale è d’obbligo, perché i dati vanno ancora confermati. Il segnale però merita attenzione, soprattutto per il dibattito acceso che ha accompagnato questo vaccino negli anni.

Per capire la portata della notizia bisogna partire dal punto di partenza. Il vaccino nasce con un compito preciso, cioè proteggere dall’infezione da HPV. Nessuno lo aveva pensato come uno strumento per migliorare l’andamento della gravidanza. Proprio per questo l’idea che possa incidere anche sulle nascite pretermine ha sorpreso molti osservatori.

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Un beneficio inatteso che riguarda la gravidanza

Quando si parla di parto prematuro ci si riferisce a una nascita che avviene prima del termine previsto. È un tema delicato per le famiglie e per i medici, quindi qualsiasi elemento capace di ridurne la frequenza attira subito l’interesse della comunità scientifica. Il collegamento con la vaccinazione anti HPV è emerso come un effetto collaterale positivo, qualcosa che va oltre l’obiettivo originario e che apre una pista nuova.

Serve comunque cautela. I ricercatori stessi sottolineano che queste osservazioni hanno bisogno di ulteriori conferme prima di poter essere considerate solide. Un’associazione tra due fenomeni non equivale automaticamente a un rapporto di causa ed effetto, e saranno necessari altri studi per capire se il calo dei parti anticipati dipenda davvero dalla vaccinazione. Nel frattempo il dato resta interessante proprio perché arriva da una direzione che pochi avrebbero immaginato.

La sorpresa sta tutta qui. Un vaccino pensato per un virus specifico mostrerebbe un possibile vantaggio in un ambito completamente diverso, quello della salute riproduttiva. E il discorso si intreccia con una delle polemiche più rumorose degli ultimi anni.

Gardasil e la fertilità, le accuse perdono terreno

Attorno a Gardasil, il vaccino contro il papillomavirus più conosciuto, si sono diffuse per molto tempo voci allarmistiche. Una parte del fronte contrario sosteneva che la vaccinazione avrebbe danneggiato la fertilità delle ragazze, compromettendo la loro possibilità di avere figli in futuro. Erano timori che hanno spinto alcune famiglie a guardare con sospetto la profilassi.

I nuovi risultati vanno nella direzione opposta. Se l’associazione con un minor numero di nascite premature verrà confermata, il vaccino non soltanto non avrebbe effetti negativi sulla gravidanza ma potrebbe persino favorirne un esito migliore. Chi aveva puntato il dito contro Gardasil, accusandolo di minacciare la capacità riproduttiva delle giovani, si trova così in una posizione decisamente scomoda.

Il quadro scientifico non è ancora definitivo e la prudenza rimane la regola. Gli stessi autori invitano ad aspettare nuove verifiche prima di trarre conclusioni certe sul legame tra la vaccinazione contro l’HPV e la riduzione dei parti pretermine. Quello che emerge dai dati attuali è comunque un segnale favorevole, che smentisce nei fatti le paure circolate sul presunto impatto del vaccino sulla fertilità e che indica un possibile beneficio per la salute materna oltre la protezione dal virus.

Fonte: TecnoAndroid