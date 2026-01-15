Vacanza sulla Luna? il sogno diventa più che possibile: è prenotabile

Il ritorno dell’essere umano sulla Luna non è più solo una questione politica, una guerra a chi arriva prima più lontano e chi conquista di più. Sta nascendo una visione alquanto diversa, legata alla possibilità di una permanenza stabile sul satellite. Proprio con questa idea una giovane startup statunitense intende trasformare la superficie lunare in una destinazione per turismo di altissima fascia. Secondo quanto dichiarato dalla società, la chiave per rendere sostenibile la presenza umana fuori dalla Terra passerebbe dalla creazione di un vero mercato commerciale, capace di generare domanda continua.

La proposta si rivolge a una cerchia ristretta di persone con grande disponibilità economica (ovviamente), disposte a versare depositi elevati pur di riservare un posto nelle prime missioni e toccare la Luna con le proprie dita. Alla guida del progetto c’è un fondatore molto giovane, convinto che l’ospitalità possa diventare il motore economico di una nuova fase dell’esplorazione spaziale. L’idea di fondo sostiene però che i programmi pubblici e le grandi aziende private non bastino, da soli, a costruire un’economia lunare duratura.

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Dalle tecnologie ai primi habitat

Il percorso di sviluppo è graduale e fortemente legato alla sperimentazione tecnologica. Una prima missione dimostrativa dovrebbe servire a testare materiali e soluzioni costruttive, tra cui strutture gonfiabili e processi capaci di trasformare il suolo della Luna in elementi edilizi attraverso tecniche basate sui geopolimeri. Queste prove consentirebbero di ridurre la dipendenza dai rifornimenti terrestri, uno dei principali limiti logistici delle missioni spaziali. In una fase successiva, la società sposterebbe l’attenzione verso cavità naturali presenti sulla Luna, considerate ideali per ospitare habitat più ampi e garantire una protezione naturale dalle radiazioni. L’idea di utilizzare l’ambiente lunare come parte integrante dell’architettura punta a creare spazi abitabili pensati per soggiorni prolungati, non solo per brevi visite.

Il progetto più iconico in assoluto riguarda però la realizzazione di un hotel lunare. La struttura iniziale, concepita come modulo gonfiabile, sarebbe seguita da un edificio più complesso, costruito con materiali ricavati direttamente dal suolo e ispirato a celebri architetture terrestri. La scelta di puntare su un hotel viene motivata dall’idea che un veicolo spaziale, per quanto avanzato, non possa sostituire una destinazione vera e propria. Restano aperte numerose questioni, dalle normative internazionali ai costi, passando per la sicurezza degli ospiti. Il progetto si colloca in una zona di confine tra ingegneria e imprenditoria, dove l’immaginazione incontra i limiti.