Unitree Go1 e LocoTouch: il robot che percepisce il mondo

C’è qualcosa di sorprendentemente familiare nella scena: un robot che se ne va in giro con un cilindro appoggiato sulla schiena, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Eppure, a guardarlo con attenzione, ci si accorge che dietro quella tranquillità apparente c’è un lavoro incredibile. Il quadrupede avanza per decine di metri, cambia direzione, supera piccoli ostacoli e perfino resiste ai colpetti che un ricercatore gli dà di proposito, senza mai lasciare cadere il carico. Per un essere umano è quasi un gesto automatico, una combinazione di equilibrio e sensibilità che non pensiamo nemmeno di possedere. Per una macchina, invece, è tutto fuorché banale.

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Sensori tattili portano l’equilibrio umano nei robot quadrupedi

Il cuore della dimostrazione è LocoTouch, un sistema di sensori tattili che prova ad avvicinare un robot a quella capacità tutta organica di percepire il proprio corpo e ciò che vi è appoggiato. Nessun contenitore, nessuna barriera laterale, niente di tutto ciò che normalmente si usa per stabilizzare un oggetto. Solo una superficie piatta che però “sente”, e sente davvero. È questo che rende la scena così affascinante: non è il robot a essere straordinario in sé, ma il modo in cui interpreta ogni minimo spostamento del cilindro come un segnale da cui ricavare un’azione immediata.

La struttura del sensore è sottile e ingegnosa: uno strato piezoresistivo racchiuso tra due griglie in tessuto conduttivo. Ogni punto della superficie reagisce alla deformazione del materiale, come una piccola pelle artificiale che registra cambi di pressione impercettibili. Basta che il cilindro scivoli di una frazione di millimetro perché la resistenza elettrica vari, e il robot se ne accorge all’istante. È una specie di dialogo continuo tra peso e movimento, una conversazione silenziosa che guida ogni passo, ogni aggiustamento di postura.

A rendere tutto così fluido contribuisce anche l’allenamento digitale che sta alle spalle del progetto. Migliaia di versioni simulate del quadrupede hanno affrontato situazioni diverse, accumulando una sorta di esperienza pregressa che poi è stata riversata nel robot reale senza bisogno di ritocchi. È un passaggio affascinante, perché mostra come la simulazione digitale stia diventando un’estensione naturale del ciclo di apprendimento dei robot, quasi una palestra dove sbagliare non costa nulla e da cui si può uscire già pronti per il mondo fisico.

Guardando il robot muoversi viene spontaneo pensare a quando si porta un vassoio con qualcosa che non deve cadere: il modo in cui ci si inclina, la cautela nei passi, la muscolatura che reagisce in tempo reale per compensare ogni micro-variazione. Il modello Unitree Go1, protagonista dell’esperimento, fa esattamente questo. Non imita semplicemente un movimento “corretto”, ma lo costruisce istante per istante, in base a ciò che la sua “pelle” percepisce sulla schiena.

I ricercatori stanno già ragionando su come ampliare quest’idea a tutto il corpo del robot. Se sensori simili potessero rivestire i fianchi, le zampe o altri pannelli esterni, la qualità dell’interazione fisica cambierebbe radicalmente. Un robot potrebbe muoversi nello spazio con la stessa naturalezza di un animale, non affidandosi solo alla vista, ma a una vera e propria sensibilità corporea. E allora quel semplice cilindro sulla schiena, oggi così sorprendente, potrebbe diventare solo il primo passo verso robot che “sentono” il mondo quasi quanto noi.