Unieuro ti sorprende con offerte incredibili: scopri quanto il tech sia abbordabile

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Se sei un fan degli X-Men, sai che ogni supereroe ha il suo potere speciale: qualcuno vola, qualcun altro legge nel pensiero, altri ancora dominano la tecnologia. E se ti dicessimo che da Unieuro anche tu puoi sentirti un po’ supereroe grazie alle offerte più potenti sul mercato? Immagina di avere nelle tue mani gadget e dispositivi che semplificano la vita e ti danno il massimo della potenza: dalle AirPods 4 per ascoltare musica ovunque senza fili, agli iPad 11”, fino al MacBook Air 13”, che trasforma ogni idea in realtà. Non servono mutazioni genetiche, bastano le promo giuste! Con Unieuro puoi aggiornare la tua casa e il tuo stile di vita senza spendere un patrimonio assurdo, scoprendo il piacere di tecnologia all’avanguardia e convenienza in un solo click.

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Offerte che ti stanno chiamando

Da Unieuro le occasioni spaziano dalla casa alla tecnologia personale. Gli amanti della musica adoreranno le Apple AirPods 4 con custodia di ricarica a 149 euro, mentre chi sogna un pavimento sempre pulito non potrà lasciarsi scappare l’iRobot Roomba plus 406 Nero a 599,99 euro. Per chi vuole rinnovare il bucato, la Indesit Lavatrice a libera installazione a 249,90 euro è l’ideale. Se invece cerchi un aspirapolvere potente e maneggevole, il Dyson V8 Advance a 279 euro fa al caso tuo.

Gli appassionati Apple troveranno irresistibili anche l’iPad 11” Wi-Fi 128GB Blu a 349 euro, il MacBook Air 13” a 949 euro e l’Apple Watch SE a 279 euro. In cucina, la De’Longhi STILOSA a 99,99 euro porterà stile e funzionalità. Chi desidera uno smartphone affidabile può puntare sul Samsung Galaxy A26 5G a 229,90 euro, mentre per il comfort domestico l’Electroline IUD094MF7 + OU094MF Climatizzatore a 199,99 euro sarà un vero alleato.