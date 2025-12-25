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Unieuro: le offerte Lenovo che sognavi da tempo

Leggi di più su Unieuro e scopri proposte uniche per Lenovo, con offerte che sorprendono e informazioni utili.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
Unieuro Donna stupita guarda il telefono con offerte speciali TecnoAndroid su Unieuro, con icone di smartphone e laptop sullo sfondo.

Lenovo domina la scena con una serie di proposte che sembrano studiate per sorprendere. Unieuro costruisce una vetrina concreta, dove ogni prodotto trova il suo spazio senza promesse esagerate. Ti è mai capitato di fermarti su una pagina e pensare “questa sì che è un’occasione”? Qui succede spesso. L’attenzione ai dettagli emerge dalla scelta di modelli diversi tra loro, capaci di coprire gusti e abitudini differenti. Il bello è che non serve perdersi in confronti infiniti: basta leggere, vedere i numeri bassissimi e lasciarsi convincere. Unieuro ha di tutto e lo sappiamo, ma stavolta con i prodotti Lenovo ha superato sé stesso! I prezzi sono spettacolari e poi i dispositivi sono il top, anche considerando che qui si tratta di un brand davvero speciale, unico nel suo genere. Cosa aspetti?

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Promo Lenovo nel volantino Unieuro

Tra le proposte Unieuro apre con il Lenovo Idea Tab TB336FU 8GB 128GB, offerto a 179,99 euro, una cifra che invita a dare un’occhiata più da vicino. Subito dopo fa capolino il Lenovo Legion a 199,99 euro, seguito dal pratico Lenovo Casual Toploader T210 da 15,6″ a 19,99 euro. Lo spazio dedicato ai computer è ampio: il Lenovo IdeaPad IP 3 da 15,6″ con Intel i5 è fissato a 499,90 euro, mentre il Lenovo A100 con Intel N100 da 60,5 cm condivide lo stesso prezzo di 499,90 euro. Salendo di livello trovi il Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R con Intel Core 7 240H a 679,90 euro e il deciso Lenovo LOQ Notebook 15,6″ con Intel i7, 32GB e 1TB a 1349 euro. Unieuro completa il quadro con il caricabatterie USB-C da 68 W a 34,99 euro e la custodia Lenovo ZG38C05980 per tablet da 12,7″ a 24,99 euro. A questo punto, la scelta è solo tua, no?

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