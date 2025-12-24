Unieuro: i dispositivi Lenovo ti aspettano in promo nel nuovo volantino

Andare Unieuro significa imbattersi in una selezione Lenovo che fa parlare di sé. Il nuovo volantino speciale mette insieme computer, tablet e accessori con cifre che fanno alzare più di un sopracciglio. Ti sei mai chiesto quanto possa cambiare una giornata davanti a uno schermo quando il prezzo smette di essere un freno? Unieuro gioca d’anticipo e propone soluzioni adatte a stili diversi, mantenendo una linea chiara e concreta. Il marchio Lenovo, da sempre sinonimo di affidabilità, trova spazio in un’offerta che ti chiama per davvero. Tra promozioni ben visibili e tagli di prezzo netti, lo store costruisce un racconto fatto di praticità e convenienza. E mentre sfogli il volantino, una domanda nasce spontanea: perché rimandare quando certe occasioni passano in fretta? Unieuro accompagna il lettore passo dopo passo, lasciando che siano i numeri a parlare.

Approfitta delle offerte Amazon imperdibili e dei codici sconto più interessanti. Segui i canali Telegram Codiciscontotech [entra ora qui] e Tecnofferte [segui per risparmiare] e semplifica i tuoi acquisti risparmiando ogni volta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Promozioni Lenovo da non perdere

Nel cuore del volantino Unieuro spicca il Lenovo IdeaPad IP 3 da 15,6 pollici con Intel i5, proposto a 499,90 euro, una cifra che incuriosisce chi cerca equilibrio tra prestazioni e prezzo. Poco più in là trovi il Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R con Intel Core 7 240H, in evidenza a 679,90 euro, pensato per chi vuole qualcosa in più. Non manca il lato compatto con il Lenovo Idea Tab TB336FU 8GB 128GB a 179,99 euro, ideale per chi ama la semplicità.

Unieuro inserisce anche il potente Lenovo LOQ Notebook 15,6″ con Intel i7, 32GB e 1TB, che scende a 1349 euro, mentre il Lenovo A100 con Intel N100 da 60,5 cm si attesta su 499,90 euro. A sorpresa compare Lenovo Legion a 199,99 euro, affiancato dal caricabatterie da parete USB-C da 68 W a 34,99 euro. Completano il quadro la borsa Lenovo Casual Toploader T210 da 15,6″ a 19,99 euro e la custodia Lenovo ZG38C05980 per tablet da 12,7″ a 24,99 euro. Davvero serve aggiungere altro?