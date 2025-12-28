Unieuro ha il top della tecnologia: promozioni Lenovo imperdibili

Unieuro costruisce una proposta pazzesca di promo dove ogni cifra è così pazzesca e bassa da sembrare solo uno scherzo. Tablet, notebook e accessori trovano spazio senza confusione, con un ritmo che accompagna la lettura e stimola la curiosità. Ti sei mai chiesto come sarebbe rinnovare la scrivania o lo zaino con qualcosa di nuovo, senza troppi calcoli? Unieuro gioca proprio su questo terreno, lasciando a te l’ultima parola. E quando un brand come Lenovo occupa un volantino per intero con i suoi device favolosi, allora tutto è ancora più elettrizzante del solito. Non è questo il bello dello shopping tech a basso costo?

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Proposte Lenovo da Unieuro da non perdere

Nella sezione dedicata ai prodotti, Unieuro apre con il Lenovo Idea Tab TB336FU 8GB 128GB, proposto a 179,99 euro, un tablet che incuriosisce già dal prezzo. Poco più in là spunta il Lenovo Legion a 199,99 euro, mentre chi guarda anche agli accessori nota il Lenovo Casual Toploader T210 da 15,6″ a 19,99 euro, pratico e leggero. Lo spazio per i computer è ampio e ben scandito: il Lenovo IdeaPad IP 3 da 15,6″ con Intel i5 è fissato a 499,90 euro, cifra condivisa dal Lenovo A100 con Intel N100 da 60,5 cm, altra proposta che non passa inosservata.

Salendo di livello, Unieuro propone il Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R con Intel Core 7 240H a 679,90 euro, fino ad arrivare al deciso Lenovo LOQ Notebook 15,6″ con Intel i7, 32GB e 1TB a 1349 euro. Non mancano i dettagli utili: il caricabatterie USB-C da 68 W a 34,99 euro e la custodia Lenovo ZG38C05980 per tablet da 12,7″ a 24,99 euro chiudono il quadro. Davanti a queste proposte Unieuro, quale attira per prima il tuo sguardo?