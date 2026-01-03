TV OLED: un test ribalta le precedenti convinzioni sulla durabilità?

Per anni gli schermi OLED sono stati considerati delicati, vulnerabili al temuto burn‑in, mentre i televisori LCD sembravano più “robusti”. Eppure, un test pluriennale di Rtings rovescia molte convinzioni consolidate. Lo studio ha monitorato 102 televisori per tre anni. I dispositivi coinvolti sono stati sottoposti a un utilizzo estremo: trasmissione continua di un canale di notizie, 24 ore su 24, luminosità al massimo e un banner fisso nella parte bassa dello schermo. Una prova pensata per mettere sotto stress sia i pannelli che i sistemi di retroilluminazione, con un totale di circa 18.000 ore di funzionamento continuo. I risultati sono stati chiari: i modelli LCD senza local dimming hanno sofferto di più. Circa il 60% di tali televisori ha sviluppato problemi significativi, come LED esausti o spenti, chiazze e perdita di contrasto. In molti casi, l’immagine risultava quasi illeggibile. Il problema non risiede nei pannelli in sé, ma nella progettazione complessiva della retroilluminazione.

TV OLED: ecco i risultati ottenuti dai test Rtings

Gli OLED hanno mostrato invece una sorprendente robustezza. I casi di burn‑in si sono verificati solo in condizioni estreme (contenuti statici e luminosità al massimo per migliaia di ore consecutive) e restano rari nella fruizione quotidiana di film, serie TV o sport. Secondo i tecnici, il rischio è più concreto nei monitor da gioco, dove elementi fissi come interfacce e indicatori rimangono sullo schermo a lungo. Nel complesso, quindi, gli OLED offrono una durata superiore alle attese.

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Un’altra scoperta interessante riguarda i marchi: LG Electronics e TCL hanno registrato il tasso di guasto più basso. Anche se il numero di modelli testati non consenta di trarre conclusioni definitive. Non meno sorprendente è l’assenza di una correlazione diretta tra prezzo e durata. Alcuni televisori costosi non hanno superato la prova meglio di modelli più economici, dimostrando che la longevità dipende soprattutto da fattori tecnici. Considerando i dati presentati, Rtings conclude che gli OLED offrono la migliore aspettativa di vita complessiva.