Truffa phishing a nome dell’Agenzia delle Entrate: è contro lo SPID

Le campagne di phishing continuano a evolversi e a colpire sfruttando nomi e loghi istituzionali. Dopo i recenti tentativi che hanno coinvolto Intesa Sanpaolo, nelle ultime ore sta circolando una truffa che imita in modo convincente l’Agenzia delle Entrate con un obiettivo preciso: sottrarre le credenziali SPID e ottenere accesso ai servizi digitali dei cittadini.

Come funziona la nuova truffa

A segnalare il raggiro è stata la stessa Agenzia delle Entrate, che ha diffuso un avviso per chiarire i contorni dell’operazione fraudolenta. La campagna si basa su email ingannevoli che invitano ad accedere all’area riservata dell’ente, facendo leva su comunicazioni dall’aspetto ufficiale. Il messaggio contiene un collegamento che rimanda a una pagina creata appositamente per rubare le credenziali, costruita per replicare in modo fedele il sito autentico.

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La schermata contraffatta riproduce anche il box di accesso tramite SPID, rendendo la truffa particolarmente insidiosa. In questo scenario, l’indirizzo email della vittima risulta già compilato grazie a un link personalizzato, mentre viene richiesta l’immissione della sola password SPID, che rappresenta il vero obiettivo dei malintenzionati.

L’avviso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria estraneità a queste comunicazioni e ha sottolineato come non invii mai email contenenti link per l’accesso diretto ai servizi online né richieste di inserimento delle credenziali. Le comunicazioni ufficiali seguono canali ben definiti e non prevedono mai l’inserimento di dati sensibili tramite collegamenti ricevuti via posta elettronica.

Attenzione e verifiche come unica difesa

In un contesto in cui i tentativi di furto di dati personali sono sempre più raffinati, la conoscenza resta uno degli strumenti più efficaci per difendersi. In presenza di messaggi sospetti, l’indicazione è quella di non interagire con i link e di eliminare immediatamente le email ricevute.