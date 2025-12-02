Truffa phishing a Natale: gli utenti hanno perso i loro soldi così

Ci sono sempre le solite problematiche provenienti dal web e questa volta non si tratta solo di una truffa, bensì di due inganni distinti e separati ma con lo stesso obiettivo. Fregare le vittime diventa semplicissimo, soprattutto se i messaggi in questione sono i seguenti.

La nuova truffa che gira sul web è pericolosa, ecco i messaggi che la racchiudono

La prima truffa di cui si sta parlando tanto in queste ore fa credere agli utenti che è una bella ragazza direttamente dal web abbia scelto di fare la loro conoscenza ma ovviamente non è vero. Ecco il testo incriminato:

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Ora ti distrarrò con l’intenzione di conoscerti oggi, mi chiamo Elyssa, non sono limitato nelle mie azioni e fantasie.

Ho sempre voluto provare il tuo grande amore. Unità e disciplina: questo è ciò di cui ho bisogno ora! Sono una brava ragazza così amorevole che cerca il mio padrone.

Dimmi tutto di te, amami senza freni e non avere alcuna paura. Fai quello che vuoi di me! Se sei sicuro di te stesso, non ci saranno problemi di alcun genere e tutto andrà alla grande.

Ovviamente anche io farò del mio meglio per farti capire che mi interessi tanto. Stai cercando qualcosa del genere vero?

Continuiamo nel mio profilo Elyssa-bitch, discutiamo le sfumature nella chat video e iniziamo il nostro gioco!

Con amore, Elyssa.”

Ecco poi anche l’altro messaggio che fa credere alle persone di dover ricevere un rimborso, con diverse aziende che sono state tirate in ballo utilizzando delle email diverse. Ecco il testo:

“Gentile Contribuente,

Si informa che, a seguito delle verifiche effettuate sulla Sua posizione fiscale, è stato rilevato un credito a Suo favore pari a € 168,56. Per proseguire con l’operazione La invitiamo a cliccare sul link indicato.

Per vericare che sia tutto corretto >

Il tuo codice di accesso é: 3332

Cordiali saluti,

Agenzia Entrate – Assistenza Client.”