Truffa natalizia: attenzione ai messaggi che svuotano il conto

C’è una nuova truffa, anzi, ce ne sono due con due messaggi differenti. Fate attenzione ai testi che sono nel prossimo paragrafo, in quanto sono quelli che stanno arrivando a più utenti in queste ore.

Con una truffa molto pericolosa gli utenti potrebbero perdere i loro risparmi

La prima truffa fa credere alle persone di poter conoscere una bella ragazza tramite il web, ma fate attenzione in quanto non è questo il caso:

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

“Ciao affascinante sconosciuto, sono Natalie. Ho un argomento di conversazione.

Voglio fare sesso con due uomini contemporaneamente. Vuoi essere nella mia cerchia felice di conoscerti! Qui Natalie_sexy è il mio profilo online.

Puoi venirmi a trovare di persona e faremo conoscenza.

Entra, se hai un desiderio così ardente, aspetto una tua risposta!”

Purtroppo l’altra truffa è un evergreen, il solito messaggio che tira in ballo DHL (che ovviamente non c’entra nulla con tutto questo) e che fa credere agli utenti di dover ricevere un pacco e di pagare delle imposte doganali. Ecco il testo:

“Spedizione: 02256734912IT

Mittente: LIGHT IN THE BOX CO.LTD|

Chiusura spedizione: 28 Novembre 2025 alle 10:00

PAGAMENTO DI DAZI/IMPOSTE DI IMPORTAZIONE RICHIESTO La tua spedizione è arrivata in Italia e ha superato la dogana. Per completare la

consegna è necessario saldare i dazi doganali e la tariffa anticipata di

scoganamento.

Importo richiesto: 2,75 € La spedizione è temporaneamente sospesa. Una volta ricevuto il pagamento, il pacco sarà immediatamente rilasciato e inoltrato per la consegna. Puoi monitorare i progressi

dalla tua area clienti DHL. Nota: Dal 1º marzo 2019, DHL non accetta più pagamenti in contanti o assegni. Tutti i

pagamenti devono essere effettuati online in modo sicuro.

Perché è richiesto un pagamento? In base alle normative doganali italiane, gli ordini provenienti da paesi extra-UE sono soggetti a dazi d’importazione e IVA. DHL anticipa questi costi per tuo conto al momento dello sdoganamento, per garantire una consegna rapida. Il pagamento ti consente di

ricevere la merce senza ulteriori ritardi.“