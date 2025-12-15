Truffa delle false app di consegna: l’inganno digitale sfrutta la fretta del food delivery

Il food delivery è diventato un’abitudine quotidiana in molte città. Proprio questa familiarità ha aperto la strada a un nuovo tipo di truffa: le false app di consegna, servizi che imitano i loghi e l’interfaccia dei grandi operatori per rubare pagamenti e dati sensibili. L’inganno funziona perché sfrutta un comportamento ormai automatizzato: quando si ha fame o si ha poco tempo, si scarica l’app e si ordina senza fare troppi controlli. È in questo momento che i truffatori trovano terreno fertile. Queste piattaforme fasulle si presentano come servizi locali o come “nuove versioni migliorate” dei brand più noti, spesso con offerte irrealistiche e tempi di consegna troppo vantaggiosi per essere credibili.

La clonazione dei loghi e pagine identiche agli originali

La tecnica più utilizzata consiste nel copiare aspetto, colori e stile grafico delle app ufficiali. Il download avviene tramite link inviati via social, QR code o pagine sponsorizzate che sembrano completamente legittime. Una volta installata, l’app richiede subito dati di pagamento e un indirizzo di consegna. In molti casi non esiste alcun ristorante affiliato: ogni ordine viene accettato, ma l’unico vero obiettivo è raccogliere informazioni bancarie.

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Offerte troppo vantaggiose e pagamenti anticipati

Un altro segnale del raggiro è la presenza di sconti e promozioni fuori mercato. Vengono proposti piatti costosi a prezzi irrisori, con l’obbligo di pagare tutto in anticipo. Dopo il pagamento, l’ordine non arriva mai, l’app sparisce e il servizio clienti risulta inesistente. Alcune truffe più aggressive sfruttano il pagamento per attivare addebiti ricorrenti non dichiarati.

Come riconoscere e evitare queste trappole

La difesa più semplice è scaricare le app solo dagli store ufficiali, evitando link esterni o QR code che portano a file APK sconosciuti. Controllare il nome dello sviluppatore e il numero di recensioni aiuta a capire se l’app è autentica. Le piattaforme reali forniscono sempre assistenza, termini chiari e sistemi di pagamento certificati; quelle fasulle, invece, hanno descrizioni vaghe e nessun riferimento legale.

Verificare l’indirizzo web, diffidare delle offerte troppo generose e controllare la reputazione del servizio sui social sono altri strumenti utili. Le truffe nel food delivery sfruttano fretta e abitudine: riconoscerle significa evitare che un semplice ordine si trasformi in un danno economico ben più pesante.