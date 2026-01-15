Toyota GR Yaris Morizo RR: Akio Toyoda firma la versione cattiva della sportiva

Tutti gli amanti delle auto sportive, sicuramente conosceranno la Toyota GR Yaris, si tratta nello specifico di una piccola vettura sportiva che ha subito conquistato gli appassionati grazie alle sue caratteristiche, a quanto pare però molto presto proprio gli appassionati potranno mettere gli occhi su qualcosa di nuovo dal momento che la casa automobilistica ha presentato una nuova versione decisamente molto più divertente da guidare che è stata svelata in occasione del salone di Tokyo 2026, si tratta di una versione rivista in chiave sportiva e in edizione limitata che per l’Europa arriverà in un numero totale di 100 modelli, in Giappone saranno a disposizione ulteriori altri 100 modelli.

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Una versione assolutamente speciale

Per sviluppare questa vettura hanno collaborato diverse figure di spicco tra cui il presidente di Toyota, Akio Toyoda, da sempre appassionato di vetture sportive, il cui soprannome per l’occasione è Morizo, nello specifico la realizzazione di questa vettura ha attratto un enorme vantaggio da tutti i concetti appresi durante la ventiquattr’ore del Nürburgring 2025, chi ha visto per l’appunto la partecipazione di una Toyota GR Yaris appositamente modificata e sviluppata in collaborazione con Rookie Racing, non a caso quest’ultima versione porta il soprannome del presidente di Toyota insieme alle iniziali RR.

Per quanto riguarda le caratteristiche, quest’ultima gode di un body kit specifico del momento che è presente una lettone posteriore sviluppato appositamente per la 24 ore citata prima, insieme alla presenza di un nuovo splitter anteriore con minigonne laterali e un cofano in fibra di carbonio, di serie troviamo anche la presenza di cerchi in lega Matte Bronze, al di sotto dei quali si possono intravedere gli impianti frenanti con pinze di colore giallo Morizo.

Per quanto riguarda il comunicato europeo, il motore non è stato citato dunque possiamo immaginare che molto probabilmente al di sotto del cofano sarà presente una classica unità a tre cilindri turbo da 1,6 l in grado di erogare la bellezza di 280 cavalli offerti tramite un cambio automatico a otto rapporti.