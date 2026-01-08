Toyota: al salone di Tokyo in arrivo una sportiva a sorpresa

A quanto pare, Toyota potrebbe sorprendere tutti gli amanti del brand dal momento che si vocifera che a sorpresa al salone dell’auto di Tokyo che inizierà tra pochi giorni, potrebbe presentare un nuovo veicolo a due posti con motore centrale che sarà personalizzato ed esposto, tutto ciò nasce da un semplice video pubblicato su X dall’account Toyota Gazoo Racing, all’interno del quale si vede uno scambio di battute tra Akio Toyoda è un membro dello staff, secondo gli appassionati potrebbe trattarsi dell’ultima evoluzione del concept GR Yaris M, già attestato effettivamente dal presidente di Toyota.

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Cosa potrebbe essere

Ovviamente questo piccolo video ha tirato l’attenzione di tutti gli appassionati della casa automobilistica che ovviamente desiderano tanto che Toyota possa sfruttare il salone di Tokyo per qualche annuncio importante, tutto ciò è amplificato dal fatto che poco tempo fa la casa automobilistica aveva registrato il marchio GR MR2, di conseguenza c’è chi spera che il salone di Tokyo possa fare da cornice al ritorno della tanto amata linea MR2.

Ovviamente le opzioni sono davvero infinite dal momento che si tratta comunque di un semplice scambio di battute che non ha un vero e proprio significato pratico, un ulteriore possibilità potrebbe essere quella di vedere Toyoda prendere un vecchio modello e riportarlo in vita con l’integrazione di una serie di tecnologie di ultima generazione e con altri aggiornamenti e personalizzazioni, c’è chi si chiede addirittura se quest’auto misteriosa possa effettivamente non essere Toyota, ad esempio al salone dell’auto di Tokyo del 2024, il presidente di Toyota si era presentato a bordo di una Suzuki Jimny, di conseguenza viene anche spontaneo pensare che difficilmente avremo a che fare con un modello assolutamente inedito poiché l’azienda ha già visto nella nuova GR GT la protagonista di questo salone.

In ogni caso, non manca molto all’inizio del salone di Tokyo dunque, basterà pazientare ancora qualche giorno per capire quali sono le reali intenzioni di Toyota.