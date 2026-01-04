Torna in WindTre a gennaio con giga senza limiti

In questi primi giorni del nuovo anno l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo ai suoi ex clienti selezionati un’offerta mobile degna di nota. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta nota con il nome di WindTre GO Unlimited XXS 5G. Quest’ultima si distingue per il costo del rinnovo molto basso ma soprattutto perché include giga senza limiti ogni mese.

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WindTre, per gli ex clienti giga senza limiti ogni mese a basso costo

Per il nuovo anno gli ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno tornare attivando un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama WindTre GO Unlimited XXS 5G. Attivando questa questa offerta, gli ex selezionati dovranno sostenere una spesa per il rinnovo molto bassa pari a soli 4,99 euro al mese.

Nonostante questo costo molto basso , gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle davvero straordinario. Nello specifico, ogni mese sono inclusi giga senza limiti per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Si potrà navigare alla massima velocità disponibile messa a disposizione dall’operatore. Oltre a questo, il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri.

Come già successo in passato, l’operatore ha avviato una campagna sms per avvisare gli ex clienti coinvolti. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! GIGA illimitati alla massima velocita’ disponibile, 100 SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 11/01. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/gounlxxs5gecm2″.

Sul messaggio in questione è riportata come data di scadenza l’11 gennaio 2026. Tuttavia, ricordiamo che l’operatore sta personalizzando questi messaggi. La data di scadenza può quindi variare da utente ad utente. In ogni caso, sono azzerati sia costi di attivazione sia costi per la scheda sim.