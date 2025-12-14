Tomb Raider: Catalyst, scopriamo la nuova avventura inedita di Lara Croft

I The Game Awards 2025 si sono rivelati preziosissimi per quanto riguarda gli annunci sull’universo di Lara Croft. Lo studio di sviluppo Crystal Dynamics e Amazon Game Studios hanno annunciato l’arrivo di Tomb Raider: Catalyst nel corso del 2027.

Il nuovo capitolo della saga andrà ad espandere la mitologia del franchise proponendo una nuova avventura per l’archeologa più famosa del mondo videoludico. Il titolo si andrà ad affiancare a Tomb Raider: Legacy of Atlantis, che invece rappresenta il remake del primissimo capitolo.

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Stando a quanto condiviso dagli sviluppatori, sarà ambientato nel nord dell’India con una avventura inedita e tutta da scoprire. Il nuovo Tomb Raider: Catalyst prenderà una direzione audace per la serie pur mantenendo alcuni degli elementi che da sempre caratterizzano le avventure di Lara Croft.

Scopri Tomb Raider: Catalyst, in arrivo nel 2027. Crystal Dynamics ha sviluppato una nuova avventura per Lara Croft ambientata in India.

Le pochissime informazioni attualmente disponibili indicano che la storia partirà con un cataclisma mitologico che sconvolge il pianeta. In seguito alle manifestazioni divine e al risveglio di forze misteriose, anche antichi segreti vengono alla luce dopo millenni di silenzio.

Attratti da questi tesori inestimabili, i cacciatori di tesori più famosi del mondo si dirigono in India per riuscire a trafugare queste ricchezze. Tuttavia, sarà compito di Lara Croft impedire che il potere rimasto sopito venga sfruttato da persone senza scrupoli. L’archeologa dovrà affrontare diverse sfide, tra cui rivali spietati e alleanze fragili, al fine di proteggere il mondo da ulteriori catastrofi scatenate da poteri immensi.

Il mondo di Tomb Raider: Catalyst sarù il più grande e vibrante mai realizzato nella saga. Grazie all’utilizzo dell’Unreal Engine 5 è possibile raggiungere un livello grafico senza precedenti. Le ambientazioni varieranno tra tombe perdute piene di intricati enigmi e scorci mozzafiato. Lara potrà contare su gadget tecnologici oltre che sulla propria astuzia per risolvere gli intricati enigmi che gli si pareranno davanti.

Il lancio di Tomb Raider: Catalyst è previsto per il 2027 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam; quindi, non resta che attendere maggiori dettagli nel corso dei prossimi mesi.