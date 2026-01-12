TIM e Fastweb Vodafone, è accordo: ecco la condivisione delle reti 5G

Nel settore delle telecomunicazioni, alcune notizie passano quasi inosservate perché non parlano direttamente di offerte o nuovi smartphone. In realtà sono proprio queste a incidere di più sul funzionamento delle reti nel medio periodo. L’accordo preliminare annunciato da TIM e Fastweb insieme a Vodafone rientra esattamente in questa categoria.

L’intesa riguarda la possibilità di collaborare sullo sviluppo delle reti di accesso mobile attraverso il modello di RAN sharing, con l’obiettivo di rendere più rapido ed efficiente il dispiegamento del 5G sul territorio nazionale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cosa cambia rispetto allo sviluppo tradizionale delle reti

Negli ultimi anni, lo sviluppo del 5G ha spesso seguito un modello basato su infrastrutture duplicate: più operatori, più antenne, più costi. Il RAN sharing introduce un approccio diverso, fondato sulla condivisione delle componenti radio della rete, lasciando separati tutti gli aspetti commerciali e tecnologici.

In concreto, le aziende coinvolte possono utilizzare le stesse infrastrutture fisiche per trasmettere il segnale, evitando sovrapposizioni inutili. Questo consente una gestione più razionale delle risorse e rende sostenibile l’estensione della copertura anche in aree dove l’investimento, in passato, risultava meno conveniente.

Autonomia e controlli restano centrali

Un punto chiarito fin da subito riguarda il mantenimento della piena autonomia dei singoli operatori. La cooperazione non tocca offerte, tariffe o strategie di mercato, che continuano a restare indipendenti. La condivisione riguarda esclusivamente la rete di accesso.

Prima di arrivare alla firma definitiva, prevista entro il secondo trimestre del 2026, l’accordo dovrà ottenere il via libera delle autorità competenti, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Un passaggio necessario per garantire equilibrio e tutela della concorrenza.

Un impatto che va oltre la velocità di connessione

La riduzione delle nuove installazioni ha anche un effetto diretto sulla sostenibilità, limitando l’impatto ambientale delle reti mobili. Allo stesso tempo, i risparmi ottenuti sul fronte infrastrutturale possono essere reinvestiti in innovazione e miglioramento dei servizi.

Nel quadro della trasformazione digitale italiana, questa collaborazione viene presentata come uno strumento concreto per rendere il 5G più diffuso e accessibile, in linea con gli obiettivi europei e con ricadute potenziali su imprese, pubbliche amministrazioni e comunità locali.