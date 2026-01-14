TIM, da febbraio arriva la batosta per la rete mobile

Sembra che stia per arrivare una nuova batosta per i clienti dell’operatore telefonico italiano TIM, in particolare i clienti di rete mobile. Per questi ultimi è infatti previsto l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Secondo quanto è emerso in queste ore, gli aumenti in questione saranno applicati a partire dal prossimo 14 febbraio 2026, proprio in concomitanza con la festa degli innamorati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

TIM, per San Valentino arriveranno nuovi aumenti per la rete mobile

L’operatore telefonico italiano TIM ha da poco comunicato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Come già accennato in apertura, questi aumenti riguarderanno il costo di alcune offerte di rete mobile e saranno applicati a partire dalla giornata del prossimo 14 febbraio 2026. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’arrivo di questi aumenti è stato riportato sul sito ufficiale dell’operatore, con la dicitura “Modifica delle condizioni contrattuali di alcune offerte mobili ricaricabili dal 14 febbraio 2026”.

Questi aumenti dovrebbero avere un importo variabile da utente ad utente. Si parla di un importo variabile da 1,99 euro a 2,99 euro in più al mese. Tuttavia, come già successo in passato, l’operatore sta dando alcune valide alternative ai suoi clienti. Gli utenti, in particolare, potranno ottenere 50 GB di traffico dati extra da aggiungere a quelli già previsti dalla propria offerta. In alternativa, gli utenti potranno anche richiedere l’abilitazione alla navigazione con le reti 5G alla massima velocità disponibile. Oltre a questo, sarà poi possibile attivare una nuova offerta dallo stesso costo della precedente ma con 2 GB di traffico dati in più.

In ogni caso, i clienti che saranno coinvolti da questi aumenti e rimodulazioni riceveranno una apposita comunicazione da parte dell’operatore telefonico italiano TIM. Questo avverrà per mezzo di una nuova campagna sms. Proprio con questi sms, l’operatore spiegherà agli utenti le altre alternative se non si accetteranno gli aumenti e spiegherà cosa fare per attivare l’opzione prescelta.