TIM: aumenti fino a 2,99 euro in più anche per la linea fissa

Come ben sapete, quando inizia l’anno, ovviamente arriva il tempo degli aumenti, ad aumentare purtroppo però non sono soltanto i prezzi dei mezzi pubblici o dei treni, ma a quanto pare anche quelli delle varie utenze come le utenze telefoniche, di recente TIM infatti ha comunicato l’aumento dei prezzi di alcune tariffe dedicate alle linee mobile le quali però non hanno fatto altro che precedere anche gli aumenti in arrivo per le offerte fisse, di recente infatti TIM ha comunicato un aumento tra due e 2,99 € di alcune tariffe dedicate alla rete fissa, tale aumento viene giustificato con “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti connessi all’incremento del traffico dati“.

Ovviamente l’azienda ex Telecom ha informato tutti coloro che sono interessati dalla variazione unilaterale del contratto con un messaggio all’interno della fattura di gennaio 2026, ovviamente come già accaduto negli altri casi se non si è d’accordo con l’aumento unilaterale è possibile recedere dal contratto o effettuare una portabilità del proprio numero verso un altro operatore senza pagare alcun costo né come penale né come costi di migrazione, il tutto però deve essere comunicato entro il 31 marzo 2026.

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Come recedere

Se non siete d’accordo, dunque, con l’aumento alla tariffa applicato da TIM per poter recedere senza nessun tipo di costo aggiuntivo, potrete scegliere diverse vie, potete direttamente telefonare al 187 per comunicare con il servizio clienti TIM, utilizzare la vostra area clienti MyTIM, scrivere una lettera direttamente a TIM da inviare alla casella postale 111-00054 Fiumicino (Roma) all’interno della quale allegare una fotocopia del vostro documento d’identità (o di quello della persona a cui è intestata all’utenza) per poi specificare nell’oggetto della comunicazione la modifica delle condizioni contrattuali.

In caso contrario, potrete anche inviare una PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it all’interno della quale dovrete allegare i medesimi elementi citati per la lettera, in ultimo potete anche recarvi in un negozio TIM e fare tutto fisicamente.