TikTok: nuovi aggiornamenti per termini di servizio e privacy

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 TikTok: ecco cosa cambia per gli utenti negli Stati Uniti

Per molti utenti statunitensi di TikTok è arrivato un silenzioso cambiamento. Nessuna notifica in evidenza, nessun comunicato ufficiale: semplicemente, per continuare a usare l’app, è stato necessario accettare nuovi termini di servizio e una versione aggiornata dell’informativa sulla privacy. Una di quelle situazioni che di solito si risolvono con un tap veloce su “accetta”, anche perché l’esperienza sull’app, almeno in apparenza, resta la stessa di sempre. Eppure, leggendo con attenzione, emerge un quadro meno banale. L’aggiornamento introduce un’estensione delle modalità con cui TikTok raccoglie e utilizza i dati personali. Oltre a un ampliamento delle strategie pubblicitarie. Il punto centrale riguarda soprattutto le informazioni legate alla posizione geografica, che assumono un ruolo più rilevante, naturalmente nei limiti dei permessi concessi dagli utenti.

TikTok: ecco cosa cambia per gli utenti negli Stati Uniti

Le nuove condizioni arrivano dopo una riorganizzazione societaria piuttosto discussa. La quale ha portato alla creazione di una struttura statunitense più autonoma rispetto alla casa madre. Una mossa pensata per rispondere alle pressioni politiche e ai timori sulla sicurezza nazionale. E che, secondo varie ricostruzioni, sarebbe stata concordata con le autorità federali. Nel testo aggiornato, ricorre spesso il concetto di interoperabilità. In pratica, è il meccanismo che permette all’app di continuare a funzionare senza intoppi, mantenendo attivi elementi fondamentali come il feed personalizzato, i suggerimenti e la gestione degli account. Ciò implica che, pur con nuove garanzie formali, alcuni flussi di dati possono ancora appoggiarsi all’infrastruttura globale del gruppo. Dal punto di vista dell’utente non cambia quasi nulla, ma a livello tecnico il legame con i sistemi internazionali non viene reciso del tutto.

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Uno degli aspetti più sensibili riguarda la localizzazione. In passato TikTok tendeva a distinguere in modo più netto tra la raccolta di una posizione generica e quella di una posizione precisa. Ora il linguaggio è più flessibile: l’app può ottenere informazioni approssimative o dettagliate a seconda delle impostazioni del dispositivo. Se la localizzazione è attiva, entrano in gioco segnali GPS e reti Wi-Fi vicine. Se è disattivata, TikTok continua a funzionare, ma alcune funzioni legate al contesto geografico perdono efficacia.

Anche sul fronte pubblicitario si nota un cambiamento. I dati non vengono più utilizzati solo per personalizzare gli annunci all’interno dell’app, ma possono contribuire alla diffusione di contenuti sponsorizzati anche su piattaforme esterne. Infine, tra le nuove clausole compare un riferimento esplicito ai contenuti generati con strumenti di intelligenza artificiale. TikTok chiarisce che immagini, video e audio sintetici non possono essere presentati come autentici senza etichette o metadati adeguati.