TikTok banna l’account del documentario su Elon Musk di Gibney

TikTok ha deciso di bannare l’account social del documentario su Elon Musk diretto da Alex Gibney, e lo ha fatto proprio a ridosso della distribuzione più ampia del film. Il tempismo non passa certo inosservato, perché la pellicola si prepara ad arrivare davanti a un pubblico decisamente più vasto e i canali social sono oggi uno degli strumenti principali per far conoscere un’opera di questo tipo.

Il provvedimento colpisce il profilo ufficiale del film, cioè quello che di solito serve a promuovere un’uscita con brevi clip, anticipazioni e contenuti pensati per incuriosire gli spettatori. Al momento TikTok non ha fornito spiegazioni sulla scelta e non ha risposto subito alle richieste di commento arrivate dopo la diffusione della notizia. Nessuna motivazione ufficiale quindi, almeno per ora, e nessun dettaglio su quale regola della piattaforma sarebbe stata violata.

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TikTok contro il documentario Musk: l’ avviso arrivato al distributore

A ricevere la comunicazione è stata Bleecker Street, la società che si occupa della distribuzione del documentario. L’avviso è arrivato di venerdì pomeriggio e il contenuto lasciava poco spazio all’interpretazione: una sospensione permanente dell’account era ormai imminente. Non un blocco temporaneo né una semplice limitazione della visibilità dei contenuti, ma una rimozione definitiva dal social network.

Anche il distributore, almeno per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni e non ha risposto alle domande sulla vicenda. Il silenzio arriva da entrambe le parti in causa, la piattaforma da un lato e la casa di distribuzione dall’altro, e questo rende difficile ricostruire con precisione cosa abbia portato a una misura così drastica. Quello che si sa con certezza è che il profilo legato al film su Musk non sarà più disponibile sull’app proprio nel momento in cui avrebbe potuto essere più utile per la promozione.

Per una produzione che punta ad allargare il proprio pubblico, perdere uno spazio del genere non è un dettaglio da poco. Il documentario di Gibney si trova così senza uno dei canali più frequentati dagli utenti più giovani, in una fase in cui la visibilità conta parecchio.

Il nome di Larry Ellison nel film

C’è poi un elemento che rende la faccenda ancora più delicata. TikTok non ha alcun legame ufficiale con Elon Musk, eppure all’interno del film compare una figura vicina alla piattaforma. Si tratta di Larry Ellison, che di TikTok è uno dei proprietari.

Ellison non appare con un’intervista o con un intervento diretto. Il suo nome emerge attraverso un messaggio di testo inserito nel documentario, nel quale si offriva di aiutare Musk a finanziare l’acquisizione di Twitter. Un passaggio che collega in modo piuttosto evidente uno dei comproprietari della piattaforma alla storia raccontata dal film, e in particolare a una delle operazioni più discusse dell’imprenditore che guida Tesla e SpaceX.

Proprio per questo intreccio la decisione di sospendere l’account del film su Musk ha attirato l’attenzione. Da una parte c’è un’opera che ricostruisce le vicende di uno degli uomini più potenti del settore tecnologico, dall’altra una piattaforma che tra i suoi proprietari annovera una persona citata nel racconto stesso. TikTok, dal canto suo, non ha chiarito se la sospensione abbia qualcosa a che fare con i contenuti del documentario o se sia legata ad altri motivi. Bleecker Street era stata informata venerdì pomeriggio che il provvedimento sarebbe diventato definitivo a breve.

Fonte: TecnoAndroid