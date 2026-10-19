Thunderbird per iPhone: app nativa in Swift e niente tracciamento

Thunderbird per iPhone sta prendendo forma e non si tratta di una versione adattata alla meglio. Il noto client di posta elettronica si prepara ad arrivare su iPhone e iPad con un’app costruita apposta per l’ecosistema Apple. L’idea è portare sui dispositivi mobili di Cupertino gli stessi valori che lo hanno reso popolare sul computer, cioè controllo, affidabilità e libertà di utilizzo.

L’aspetto più interessante riguarda il metodo. Gli sviluppatori non hanno preso un’applicazione già esistente per modellarla su iOS. Hanno scelto di ripartire da zero, con un’architettura pensata sulle esigenze della piattaforma. Il progetto open source è già familiare a chi lo usa su desktop Windows e su Android, e questa scelta ne allarga gli orizzonti. L’obiettivo è offrire un’esperienza coerente da un dispositivo all’altro, senza perdere le caratteristiche che hanno costruito la reputazione di Thunderbird.

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Un’app nativa scritta quasi interamente in Swift

La direzione tecnica è emersa con chiarezza nella discussione ufficiale dedicata al progetto. Uno degli sviluppatori ha spiegato che il 98,9% del codice è scritto in Swift e SwiftUI, gli strumenti di riferimento per creare applicazioni native sui sistemi Apple. Il resto è basato su altri linguaggi e ha un peso marginale. Serve soprattutto a gestire alcuni elementi legati alla composizione dei messaggi e alle interfacce web.

Lavorare in questo modo permette di ottenere un’interfaccia più fedele alle convenzioni di iOS. L’attenzione va alla fluidità, all’accessibilità e all’integrazione con le funzioni del sistema operativo. Per ora il team si concentra sulle fondamenta del software: la configurazione degli account, la sincronizzazione in background e gli strumenti per leggere e scrivere la posta.

Poi c’è la filosofia di fondo, che pesa quanto la tecnica. Il responsabile dello sviluppo ha messo nero su bianco che la priorità è la privacy. L’app non traccerà gli utenti e non raccoglierà i loro dati. È un impegno dichiarato in modo esplicito, che andrà comunque verificato osservando il comportamento reale dell’app quando sarà disponibile.

La distribuzione infatti non è ancora aperta al pubblico generale. Nel frattempo il gruppo di lavoro raccoglie suggerimenti dalla comunità per capire quali funzioni contino davvero e come rendere più comodo l’uso di tutti i giorni. Chi vuole seguire i progressi può consultare il codice sorgente nel repository ufficiale su GitHub, dove l’evoluzione del software è visibile passo dopo passo.

Il ponte con il desktop e l’ipotesi del codice QR

Fra le prospettive più promettenti c’è il collegamento tra l’app mobile e l’ambiente desktop. Il team ha parlato di una futura sincronizzazione degli account più semplice, magari tramite un codice QR. Così si ridurrebbero i passaggi necessari quando si configura un nuovo dispositivo. Per il momento però si tratta di un’ipotesi progettuale e non di una funzione già pronta, quindi le due cose non vanno confuse.

L’intenzione è accompagnare l’utente durante tutta la giornata, dal computer allo smartphone, senza che la gestione della posta diventi un’attività frammentata. Per riuscirci servirà coordinare l’accesso agli account, ma anche le preferenze personali e l’organizzazione dei messaggi tra la versione desktop e Thunderbird per iPhone.

Fonte: TecnoAndroid