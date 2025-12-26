The Game Awards 2025 registra 171 milioni di livestream

I The Game Awards 2025 hanno superato ogni record precedente. L’evento, infatti, ha registrato 171 milioni di livestream globali. Con un incremento dell’11% rispetto i dati registrati lo scorso 2024. Inoltre, si è assistito ad un coinvolgimento senza precedenti. Secondo quanto riportato ben 23.000 canali tra Twitch e YouTube hanno ritrasmesso l’evento con commenti live. Segnando un aumento superiore al 50%. Inoltre, le discussioni su X sono cresciute del 12%, confermando che la community non si limita a guardare, ma partecipa attivamente. Sorprende ancora di più se si considera che tali dati non includono gli spettatori su Amazon Prime Video, dove i TGA hanno debuttato quest’anno. La portata reale dello show è dunque probabilmente ancora più ampia rispetto a quanto riportato dai dati recenti.
Ecco i dati relativi ai livestream dei The Game Awards 2025
Anche considerando il successo numerico registrato dall’evento, il giudizio della community resta critico. Il tradizionale sondaggio su X lanciato da Geoff Keighley ha assegnato allo show una D. Quest’ultimo è accompagnato dalle diverse lamentele esposte da chi percepisce cali nella qualità dello spettacolo. Eppure, le critiche non hanno intaccato la popolarità dei The Game Awards. In tal modo, è stato possibile dimostrare come l’evento rimanga un appuntamento imprescindibile per l’industria videoludica ed anche per tutti gli appassionati del mondo gaming.
L’edizione 2025 conferma quindi una sorta di paradosso. Mentre la percezione della qualità dello show può oscillare, la sua capacità di catturare e coinvolgere il pubblico continua a crescere ad ogni edizione. Ogni anno, la macchina organizzativa guidata da Keighley riesce a trasformare la serata in un fenomeno globale. Tra record di spettatori, co-stream e interazioni social.
I The Game Awards non sono più solo una premiazione. L’evento rappresenta uno specchio della community gaming, delle sue aspettative, delle sue critiche e del suo entusiasmo. Un’occasione che permette a tutti gli appassionati di vivere una “notte” impossibile da ignorare.