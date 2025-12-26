The Game Awards 2025 registra 171 milioni di livestream

I The Game Awards 2025 hanno superato ogni record precedente. L’evento, infatti, ha registrato 171 milioni di livestream globali. Con un incremento dell’11% rispetto i dati registrati lo scorso 2024. Inoltre, si è assistito ad un coinvolgimento senza precedenti. Secondo quanto riportato ben 23.000 canali tra Twitch e YouTube hanno ritrasmesso l’evento con commenti live. Segnando un aumento superiore al 50%. Inoltre, le discussioni su X sono cresciute del 12%, confermando che la community non si limita a guardare, ma partecipa attivamente. Sorprende ancora di più se si considera che tali dati non includono gli spettatori su Amazon Prime Video, dove i TGA hanno debuttato quest’anno. La portata reale dello show è dunque probabilmente ancora più ampia rispetto a quanto riportato dai dati recenti.

Ecco i dati relativi ai livestream dei The Game Awards 2025

Anche considerando il successo numerico registrato dall’evento, il giudizio della community resta critico. Il tradizionale sondaggio su X lanciato da Geoff Keighley ha assegnato allo show una D. Quest’ultimo è accompagnato dalle diverse lamentele esposte da chi percepisce cali nella qualità dello spettacolo. Eppure, le critiche non hanno intaccato la popolarità dei The Game Awards. In tal modo, è stato possibile dimostrare come l’evento rimanga un appuntamento imprescindibile per l’industria videoludica ed anche per tutti gli appassionati del mondo gaming.

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L’edizione 2025 conferma quindi una sorta di paradosso. Mentre la percezione della qualità dello show può oscillare, la sua capacità di catturare e coinvolgere il pubblico continua a crescere ad ogni edizione. Ogni anno, la macchina organizzativa guidata da Keighley riesce a trasformare la serata in un fenomeno globale. Tra record di spettatori, co-stream e interazioni social.

I The Game Awards non sono più solo una premiazione. L’evento rappresenta uno specchio della community gaming, delle sue aspettative, delle sue critiche e del suo entusiasmo. Un’occasione che permette a tutti gli appassionati di vivere una “notte” impossibile da ignorare.