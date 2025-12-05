Tesla presenta Model 3 Standard in Europa

Tesla ha annunciato l’arrivo in Europa della Model 3 Standard. Si tratta del nuovo modello pensato per rendere la mobilità elettrica più accessibile. L’azienda propone così la sua vettura più conveniente. Ciò senza rinunciare alle caratteristiche che hanno reso famosa la gamma Model 3. La versione Standard è progettata per offrire efficienza energetica. Insieme a ridotti costi di gestione. Il consumo medio di 13,0 kWh/100 km, secondo il ciclo WLTP, permette di percorrere più chilometri spendendo meno di ricarica. L’autonomia stimata arriva a 534 km, rendendo la vettura adatta ai percorsi urbani ed anche ai viaggi più lunghi. Per chi necessita di ricariche rapide, la rete di Supercharger Tesla rappresenta un vantaggio importante. Ciò grazie a circa 20.000 punti distribuiti in Europa.

Nuova Model 3 Standard di Tesla in arrivo in Europa

Anche le prestazioni non deludono. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,2 secondi. Posizionando la vettura tra le berline sportive più scattanti. Ciò senza sacrificare il comfort dei passeggeri. Il numero limitato di componenti mobili e l’assenza della manutenzione tradizionale, come il cambio dell’olio, riducono ulteriormente i costi di gestione. I nuovi cerchi Prismata da 18 pollici contribuiscono a contenere consumi e spese per gli pneumatici.

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All’interno, la Model 3 Standard propone un ambiente curato e funzionale. I sedili anteriori sono riscaldabili e regolabili elettricamente. Mentre quelli posteriori assicurano ampio spazio e visibilità grazie al tetto panoramico in vetro. Il vano bagagli può arrivare a 1659 litri con la seconda fila abbattuta. Integrando un bagagliaio anteriore da 88 litri e una capacità di traino fino a 1000 kg. I fari anteriori adattivi e la nuova telecamera frontale aumentano la sicurezza. Mentre il portellone elettrico e le porte USB-C, con ricarica fino a 65 W, migliorano la praticità.

La vettura integra tutte le principali innovazioni di Tesla. L’Autopilot, gli aggiornamenti software via Internet, il controllo vocale, la modalità Sentinella e le funzioni di intrattenimento. In Italia, la Model 3 Standard è ordinabile a partire da 36.990 euro, ma grazie al Tesla Bonus fino al 31 marzo 2026 il prezzo scende a 34.015 euro. Sono disponibili anche promozioni di leasing e finanziamento con tassi agevolati, con consegne previste da febbraio 2026. La nuova gamma italiana comprende, inoltre, le versioni Long Range e Performance. Con tale proposta, Tesla conferma la volontà di rendere la mobilità elettrica più diffusa, mantenendo standard elevati di sicurezza, tecnologia e autonomia.