Tensioni e reazioni per il piano militare giapponese

Le reazioni non si sono fatte attendere dopo l’annuncio del nuovo piano giapponese. Pechino ha espresso forte preoccupazione per l’aumento delle spese militari. Secondo la Cina, la scelta rischia di alimentare una pericolosa spirale di riarmo regionale. Le autorità cinesi parlano di equilibrio sempre più fragile in Asia orientale. Al centro delle tensioni resta lo Stretto di Taiwan. Tokyo considera quell’area strategica per la propria sicurezza nazionale. Un eventuale conflitto avrebbe effetti diretti sulle rotte marittime. Le isole sud-occidentali giapponesi sarebbero particolarmente esposte. Per questo il Giappone non intende restare spettatore passivo.

La premier Sanae Takaichi ha ribadito il legame con gli alleati occidentali. La cooperazione con gli Stati Uniti resta un pilastro fondamentale. L’integrazione militare tra Tokyo e Washington viene osservata con attenzione. Secondo alcuni analisti, riduce gli spazi di mediazione diplomatica. Altri ritengono invece che rafforzi la deterrenza complessiva. Il dibattito divide anche l’opinione pubblica giapponese. Il Paese ha una tradizione pacifista radicata nel dopoguerra. Ogni cambiamento di postura genera discussioni interne. Tuttavia il contesto internazionale appare sempre più instabile. La percezione delle minacce è profondamente mutata negli ultimi anni. Il Giappone si trova quindi a ridefinire il proprio ruolo strategico. La scelta di investire nella difesa segna una svolta storica. Le conseguenze politiche si estenderanno oltre i confini nazionali. L’Asia orientale osserva con crescente attenzione le mosse di Tokyo.

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Missili, droni e difesa integrata: il nuovo piano militare giapponese

Il piano approvato dal governo giapponese supera i novemila miliardi di yen. In termini europei equivale a circa cinquantotto miliardi di euro. È il livello di spesa più alto mai registrato nel dopoguerra. L’intervento rientra in un programma quinquennale più ampio. L’obiettivo è portare la difesa al due percento del PIL. Tokyo vuole allinearsi agli standard dei principali alleati. Una parte consistente dei fondi sarà destinata ai missili. Il Giappone punta su capacità di attacco a lungo raggio.

Verranno sviluppati missili da crociera e sistemi ipersonici. Sono previste anche munizioni plananti ad alta velocità. Questi strumenti hanno una funzione dichiaratamente deterrente. Accanto ai programmi nazionali ci saranno acquisti dall’estero. La cooperazione industriale con i partner resta centrale. Un altro capitolo riguarda la difesa antimissile. Tokyo intende creare una rete stratificata più efficace. Radar avanzati e nuovi intercettori rafforzeranno la protezione. Le piattaforme navali avranno un ruolo chiave. Ampio spazio è riservato ai droni. Il piano prevede sistemi aerei, navali e sottomarini. Serviranno per sorveglianza e difesa costiera. L’uso di mezzi senza pilota riduce i rischi umani. Queste tecnologie sono anche più sostenibili economicamente. Il programma include investimenti nello spazio e nel cyberspazio. Satelliti e comunicazioni sicure diventano elementi essenziali.