TeleTu come Vodafone: passa a Fastweb dopo il cambio di assetto

Nel riassetto che ha coinvolto TeleTu, emerge un passaggio chiaro: il marchio non fa più capo a Vodafone, ma entra ufficialmente nell’orbita Fastweb. Un’evoluzione che segue quanto già avvenuto per ho. Mobile, confermando il nuovo perimetro del gruppo guidato da Swisscom.

Da Tele2 a TeleTu, fino al passaggio a Fastweb

TeleTu nasce nel 1999 con il nome Tele2 e si afferma come operatore di rete fissa. Nel 2012 il brand entra nel mondo Vodafone, con un processo di integrazione completato nel 2015. Oggi si chiude un altro capitolo: TeleTu diventa un marchio di Fastweb S.p.A., società controllata dal gruppo Swisscom.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La nuova titolarità è indicata in modo esplicito anche nelle comunicazioni ufficiali del brand. TeleTu risulta ora un marchio di proprietà Fastweb, al pari di ho. e ho. Mobile, mentre Vodafone resta un marchio del Gruppo Vodafone concesso in licenza a Fastweb per il mercato italiano.

Come cambiano i marchi all’interno del gruppo

Il quadro attuale può essere riassunto in modo semplice. Vodafone resta di proprietà del Gruppo Vodafone, ma viene utilizzato in Italia tramite licenza da Fastweb. ho. e ho. Mobile sono marchi Fastweb. Anche TeleTu rientra ora tra i marchi di proprietà Fastweb. Un assetto che rende più lineare la struttura del gruppo sul mercato italiano.

Nuova informativa privacy per TeleTu

Con il passaggio definitivo, cambia anche la privacy. L’informativa di TeleTu fa ora riferimento a Fastweb, con validità dal 1 gennaio 2026. Nei documenti aggiornati vengono indicati i nuovi recapiti per l’esercizio dei diritti legati al trattamento dei dati personali.

La sede di riferimento è quella di Fastweb a Milano, in Piazza Adriano Olivetti 1. Sono indicati anche i contatti dell’Ufficio Privacy, del call center per clienti privati e aziendali e del responsabile della protezione dei dati. Per i clienti TeleTu, quindi, il cambiamento è soprattutto formale e amministrativo, mentre i servizi continuano nel solco della nuova gestione Fastweb.