TCL, smart TV quasi in regalo su Amazon: lo sconto inaspettato

Uno sconto assolutamente inaspettato su Amazon per l’acquisto della smart TV TCL, difatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter spendere molto meno del solito, riuscendo a risparmiare tantissimo sull’acquisto di un modello comunque di ottima qualità generale, che apre le porte verso un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro.

Il prodotto che oggi può essere vostro a titolo scontatissimo è il TCL 50P7K, si tratta di un televisore da 50 pollici di diagonale, che si appoggia alla tecnologia QLED di ultima generazione, con la possibilità comunque di raggiungere una risoluzione massima in 4K HDR. Come è lecito immaginarsi, si tratta di una smart TV, ciò sta a significare che è possibile installare tutte le principali applicazioni di streaming, per godere di contenuti da Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e tanti altri.

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All’interno trova posto l’AiPQ Processor, un componente di buona qualità che garantisce reattività e facilità di utilizzo del prodotto, combinato con tanta tecnologia: Dolby Vision & Atmos, Motion Clarity e similari. Il sistema operativo preinstallato, Google TV, è sicuramente il più completo e funzionale tra quelli attualmente in commercio, ricco di funzionalità e perfettamente adatto ad ogni consumatore.

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TCL, la smart TV che nessuno si aspettava è in offerta su Amazon

Siete pronti per risparmiare ben 100€ sull’acquisto di questa smart TV? avete capito bene, il listino di 399 euro per il suo acquisto è davvero un lontano ricordo, con la spesa finale che al giorno d’oggi si aggira attorno ai 299,90 euro (riduzione effettiva del 25%). L’ordine è da completare subito qui.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere davvero così poco per il suo acquisto, considerando inoltre che la spedizione a domicilio è completamente gratuita, gestita direttamente da Amazon, e senza vincoli.