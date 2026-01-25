TCL: acquisita divisione TV di Sony ma Bravia persisterà

A quanto pare molto presto, potremmo vedere Sony allontanarsi dal mondo dell’home entertainment, a fare da annuncio preventivo a questo possibile cambiamento e un accordo annunciato nelle scorse ore che sancisce la nascita di una nuova società che si occuperà di gestire proprio la divisione precedentemente di Sony impegnata nella produzione di TV, nello specifico questa nuova società sarà di proprietà al 51% di TCL mentre il restante 49% resterà nelle mani di Sony, il tutto con l’obiettivo di arrivare alla massima operatività da aprile 2027, corrispondente all’inizio di un nuovo anno fiscale.

L’accordo appena sancito non è ancora vincolante, ma entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di procedere ratificando il tutto entro la fine di marzo 2026, mancano dunque poco più di due mesi e il tutto dovrebbe diventare reale e concreto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

TCL punta al mercato Premium

Questa notizia tralasciando il fattore sorpresa correlato a Sony, mostra come l’azienda TCL voglia progredire per inserirsi all’interno del mercato Premium e per farlo a scelto senza alcun dubbio un partner d’eccellenza, tutto questo tra l’altro non dovrebbe tradursi in un cambiamento troppo radicale per i consumatori, poiché la nuova realtà continuerà a proporre televisioni sfruttando il classico marchio Sony che tutti conosciamo, stiamo parlando ovviamente del brand Bravia, mantenendo dunque una continuità evidente con il passato.

Questi fattori insieme rappresenteranno un grande vantaggio per ambo le parti dal momento che potranno da un lato utilizzare le tecnologie audio e video di Sony insieme ovviamente alla potenza mediatica del marchio, dall’altro invece potranno sfruttare la tecnologia avanzata dei display TCL, il tutto abbinato alle forti catene di produzione con importanti gestioni dei costi garantiti da quest’ultima.

Il risultato sperato da tutti quanti potrebbe addirittura corrispondere ad un abbassamento dei prezzi per i consumatori finali, grazie per l’appunto all’unione delle caratteristiche importanti di Sony con i prezzi assolutamente più concorrenziali di TCL.