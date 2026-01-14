Su Word non è più possibile inviare file su Kindle

Microsoft Word si prepara a salutare una piccola integrazione che aveva conquistato una fetta di utenti molto affezionata. Si tratta dell’invio diretto dei documenti ai dispositivi Kindle. Tra poco più di un mese, precisamente il 9 febbraio, tale possibilità verrà eliminata del tutto. La notizia non è arrivata con un comunicato ufficiale, ma attraverso un aggiornamento alla documentazione di supporto, scovato da Office-Watch. Introdotta nel 2023 grazie a un accordo con Amazon, la funzione permetteva di spedire un file Word al proprio Kindle in pochi clic, evitando conversioni manuali e passaggi esterni. Il punto di forza stava nella semplicità, ma anche nella libertà di scelta. Da un lato c’era l’opzione per mantenere intatto il documento, con layout e impaginazione identici all’originale. Dall’altro la possibilità di trasformarlo in un vero ebook Kindle, con testo adattabile, font regolabili e un’esperienza di lettura più personalizzata.

Sparisce la funzione che permette di inviare file Word su Kindle

Tale funzionalità si trovava all’interno del menu Esporta di Word. Con il suo addio, i file già inviati resteranno disponibili e accessibili. Il problema riguarda il futuro: per qualsiasi nuovo invio sarà necessario passare dal servizio Send to Kindle di Amazon, che continuerà a supportare sia DOC sia DOCX. Una soluzione c’è, ma è meno integrata e un filo più scomoda rispetto a ciò che c’era prima.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Microsoft non ha fornito spiegazioni dettagliate, ma il contesto aiuta a comprendere le motivazioni. Negli ultimi mesi l’azienda sta cercando di semplificare il proprio ecosistema software, tagliando funzioni considerate marginali o poco utilizzate. Eppure, ciò non rincuora chi usava con costanza tale opzione. Perché, nel suo piccolo, tale integrazione funzionava bene. Era stabile, intuitiva e risolveva un’esigenza reale, soprattutto per chi usava dispositivi come il Kindle Scribe. Passare da un documento di lavoro alla lettura su e-reader, con la possibilità di annotare, sottolineare e scrivere direttamente sullo schermo, era sorprendentemente utile.