Su Facebook arriva un nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Meta sta portando avanti una profonda trasformazione di Facebook con l’obiettivo di rilanciare la piattaforma. L’azienda, guidata da Mark Zuckerberg, punta a modificare radicalmente l’esperienza degli utenti sull’app mobile. Ciò cercando di avvicinarsi ai linguaggi visivi e gestuali che caratterizzano i social più apprezzati. Tra le novità più evidenti, l’interazione con le immagini diventa più immediata. È ora possibile esprimere un “Mi piace” con un doppio tocco sulle foto. Anche la disposizione delle immagini pubblicate cambia: i post con più foto vengono mostrati in una griglia ordinata. La quale è pensata per rendere la visualizzazione più pulita e armoniosa. L’obiettivo è rendere il feed più immersivo e intuitivo.

Meta propone un nuovo aggiornamento per Facebook: ecco i dettagli

Anche gli strumenti per creare Storie e post sono stati ripensati. Le funzioni più utilizzate, come l’aggiunta di musica o il tag degli amici, diventano subito accessibili, riducendo il numero di passaggi necessari per pubblicare contenuti. La ricerca interna dell’app viene aggiornata con un layout a griglia capace di gestire tutti i tipi di contenuto. Mentre si sperimenta una modalità che permette di visualizzare foto e video a schermo intero senza perdere la posizione nei risultati.

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Un elemento chiave del rinnovamento riguarda il controllo dell’algoritmo che regola il feed. Meta introduce strumenti che consentono agli utenti di segnalare contenuti non rilevanti. Offrendo un feedback diretto all’intelligenza artificiale per affinare la selezione dei post in base agli interessi reali. Tale approccio segue le modifiche già implementate su altre piattaforme di Meta. Inoltre, mira a rendere l’esperienza più personalizzata e trasparente.

Le modifiche coinvolgono anche il menù laterale e la sezione dei commenti. Ciò con l’intento di semplificare la navigazione e ridurre la complessità dell’interfaccia. Secondo Meta, tali interventi rappresentano solo l’inizio di un processo più ampio di aggiornamenti, finalizzato a rendere Facebook meno dispersivo, più ordinato e in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.